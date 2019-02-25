Статуэтки "Оскар" за лучший монтаж и сведение звука получил фильм "Богемная рапсодия"

Фильм "Богемная рапсодия" получил две статуэтки "Оскар" – за лучший монтаж и сведение звука

"Богемная рапсодия" Фото: YouTube

На церемонии вручения премии "Оскар" свою первую статуэтку за "Лучшую операторскую работу" получил фильм "Богемная рапсодия". На победу в этой номинации претендовали также фильмы "Человек на Луне", "Тихое место", "Черная пантера", "Рома". Также картина "Богемная рапсодия" получила золотую статуэтку еще в одной номинации – "Лучшее сведение звука".

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram