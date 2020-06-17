Оскароносные Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй сыграют в фильме "Время Армагеддона"
Это не первая совместная работа актеров
Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй, которая стала мамой во второй раз, присоединяются к актрисе Кейт Бланшетт в драматическом фильме "Время Армагеддона". В актерский состав также вошли звезда фильма "Люди Икс: Апокалипсис" Оскар Айзек и знаменитый 84-летний актер Дональд Сазерленд. Об этом сообщает Variety.
Режиссерское кресло займет Джеймс Грэй, который снял "Затерянный город Z", "К звёздам" и другие фильмы. Сюжет фильма основан на воспоминаниях школьного периода самого Джеймса Грэя. История взросления героев расскажет о дружбе и преданности на фоне выборов в США, перед тем, как Рональда Рейгана выбрали президентом.
Проект будет представлен на онлайн-рынке Каннского кинофестиваля.
Крайней совместной работой Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуэй до этого была комедия "Стажер".
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