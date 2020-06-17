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Оскароносные Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй сыграют в фильме "Время Армагеддона"

Сегодня, 20:04

Это не первая совместная работа актеров

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй, которая стала мамой во второй раз, присоединяются к актрисе Кейт Бланшетт в драматическом фильме "Время Армагеддона". В актерский состав также вошли звезда фильма "Люди Икс: Апокалипсис" Оскар Айзек и знаменитый 84-летний актер Дональд Сазерленд. Об этом сообщает Variety.

Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро
Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро
Фото: Getty Images

Режиссерское кресло займет Джеймс Грэй, который снял "Затерянный город Z", "К звёздам" и другие фильмы. Сюжет фильма основан на воспоминаниях школьного периода самого Джеймса Грэя. История взросления героев расскажет о дружбе и преданности на фоне выборов в США, перед тем, как Рональда Рейгана выбрали президентом.

Проект будет представлен на онлайн-рынке Каннского кинофестиваля.

Крайней совместной работой Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуэй до этого была комедия "Стажер".

Смотрите в сюжете, как Роберт Де Ниро однажды подал в суд на свою бывшую помощницу:

Ранее мы сообщали, что у фильмов "Тенет", "Чудо-женщина 1984" и "Матрица 4" снова изменились даты премьер.

Также стало известно, что Уилл Смит сыграет беглого раба в новой драме "Эмансипация".

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