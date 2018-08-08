Основатель Morcheeba Росс Годфри: "Джаз – это состояние души, а не жанр".

Росс Годфри в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал, что повлияло на творчество Morcheeba и кого он хочет послушать на Koktebel Jazz Festival

Morcheeba - продюсер дуэта Росс Годфри и вокалистка Скай Эдвардс . Фото: facebook.com/MorcheebaBand

В совместном спецпроекте "Музыка у моря" Сегодня.Lifestyle и Koktebel Jazz Festival звезды фестиваля рассказывают о том, чем порадуют зрителей и почему посетить фестиваль у моря – лучшее, что можно сделать этим летом.

Культовый британский коллектив Morcheeba станет хедлайнером фестиваля Koktebel Jazz Festival, который пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске неподалеку от Одессы. Мульти-инструменталист, основатель и продюсер дуэта Росс Годфри и вокалистка Скай Эдвардс представят на фестивале "Blaze Away" – свой девятый альбом. В интервью Сегодня.Lifestyle Росс Годфри рассказал, почему альбом получился "приятно расслабленным" и том, какая песня была гимном его молодости.

- Выступления на фестивалях или сольные концерты – в чем для вас разница и какие преимущества?

- Фестивали – это весело, потому что это хаос, новая публика. Над концертами в клубах вы имеете больше контроля, ну и путешествовать проще.

- Какие альбомы и исполнители больше всего вас впечатлили и, возможно, повлияли на творчество?

- Electric Ladyland Джими Хендрикса – мой любимый альбом. Он имел сильное влияние на мое представление о звучании альбомов.

- Какая музыка может играть у вас нон-стоп дома, в машине, в наушниках?

- Мне очень понравился новый альбом Khruangbin, а также The Barr Brothers.

- Есть ли песни, которые вы можете назвать песнями вашей жизни?

- Их слишком много, чтобы перечислять. Freak Scene группы Dinosaur Jr был гимном моей юности.

Фото: facebook.com/MorcheebaBand

- Что знаковое произошло в вашей творческой жизни за последний год?

- Завершить альбом Blaze Away было на самом деле классно. Я спродюсировал этот альбом у себя дома, и в процессе мог провести много времени со своей семьей, поэтому альбом получился приятно расслабленным.

- Кто для вас в современной музыке воплощение стиля?

- Сейчас я очень тащусь от Childish Gambino.

- Если бы не музыка, то что?..

- Я был бы геологом. Камни – это круто.

- Кого из исполнителей на Koktebel Jazz Festival 2018 вы хотите услышать?

- Я очень хочу увидеть Мартину Топли-Берд. Давно ее не видел.

- На Koktebel Jazz Festival представлены абсолютно разные музыкальные направления. Говорят, главное не то, что ты играешь, важно, как ты это делаешь – вы согласны.

- Да, полностью согласен. Джаз – это состояние души, а не жанр.

Напомним, ранее Лаура Марти рассказала, почему выступать под открытым небом – особый кайф, а электронный дуэт Beissoul & Einius о том, чем занимались, если бы не музыка.