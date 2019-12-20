"Особенные": появился дублированный трейлер трогательного фильма с Венсаном Касселем
Режиссерами выступили Эрик Толедано и Оливье Накаш
В сети появился украинский трейлер нового душевного фильма "Особенные" от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ( "1+1", "Самба", "1+1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли, который совсем недавно стал отцом.
Кстати, смотрите подробности о том, как Венсан Кассель стал отцом в третий раз:
Картина Эрика Толедано и Оливье Накаш стала фильмом закрытие Каннского кинофестиваля 2019.
Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные. Настоящая история двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых режиссеров, каждый фильм которых – настоящий эмоциональный шедевр.
В широкий прокат лента выйдет 6 февраля.
Напомним, ранее в сети появился дублированный трейлер фильма "На высотах Нью-Йорка" от студии Warner Bros. Pictures. Действие разворачивается в квартале Вашингтон-Хайтс. Запах горячего кофе витает в воздухе возле станции метро "181-я улица", а калейдоскоп желаний объединяет там громких и дружественных жителей этого района Нью-Йорка.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.