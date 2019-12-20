"Особенные": появился дублированный трейлер трогательного фильма с Венсаном Касселем

Режиссерами выступили Эрик Толедано и Оливье Накаш

"Особенные" Фото: YouTube

В сети появился украинский трейлер нового душевного фильма "Особенные" от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ( "1+1", "Самба", "1+1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли, который совсем недавно стал отцом.

Кстати, смотрите подробности о том, как Венсан Кассель стал отцом в третий раз:

Картина Эрика Толедано и Оливье Накаш стала фильмом закрытие Каннского кинофестиваля 2019.

Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные. Настоящая история двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых режиссеров, каждый фильм которых – настоящий эмоциональный шедевр.

В широкий прокат лента выйдет 6 февраля.

Напомним, ранее в сети появился дублированный трейлер фильма "На высотах Нью-Йорка" от студии Warner Bros. Pictures. Действие разворачивается в квартале Вашингтон-Хайтс. Запах горячего кофе витает в воздухе возле станции метро "181-я улица", а калейдоскоп желаний объединяет там громких и дружественных жителей этого района Нью-Йорка.

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