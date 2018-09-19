Остановить Третью мировую войну: появился трейлер нового боевика с Джерардом Батлером

"Хантер-киллер" – история о том, как капитан подводной лодки спасает мир от новой войны

Кадр из фильма "Хантер-киллер"

Что-то давно мы ничего не слышали о Джерарде Батлере, который расстался со своей девушкой. Актер никуда не пропал, а снялся в новом боевике "Хантер-киллер", трейлер которого опубликовала компания Lionsgate. Герой Джерарда Батлера руководит подводной лодкой и предотвращает Третью мировую войну.

По сюжету глубоко в водах Арктического океана капитан американской подводной лодки Джо Гласс (Батлер) ищет субмарину США, которая посылает сигнал бедствия, и по ходу дела становится свидетелем секретного переворота в российском правительстве, который угрожает уничтожить мировой порядок. Гласс объединяется с элитным отрядом морских котиков, чтобы вызволить из плена российского президента, незамеченными пробраться сквозь вражеские воды и остановить Третью мировую войну.

Также в фильме сыграли Гэри Олдман, Коммон, Линда Карделлини и Микаэл Нюквист. В украинских кинотеатрах боевик Донована Марша можно будет посмотреть с 25 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Джерард Батлер должен сыграть в ремейке ильма "На гребне волны".