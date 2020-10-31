От Бонда до отца Индианы Джонса: самые знаковые роли Шона Коннери
За роль в "Неприкасаемых" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус"
31 октября стало известно, что в возрасте 90 лет умер сэр Шон Коннери. За свою многолетнюю карьеру в кино актер снялся во многих фильмах и сериалах, а также получил множество наград и орденов. Сегодня.Lifestyle рассказывает о самых знаковых и интересных ролях Коннери, за которые мы его так любим.
Первый фильм о британском спецагенте Джеймсе Бонде. Во время съемок 32-летнему Коннери пришлось носить парик и много работать над своим произношением. Он снялся в семи эпизодах "бондианы" и для многих поклонников этих фильмов является одним из лучших агентов 007.
Советско-британско-итальянская картина стала последней работой Михаила Калатозова. Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о катастрофе исследовательского дирижабля "Италия" в Арктике и операции по спасению выживших. Коннери сыграл норвежского полярника Руаля Амундсена.
Экранизация одноименного романа Умберто Эко вышла в 1986 году. Коннери предстал в роли монаха Уильяма Баскервильского, расследующего загадочные смерти монахов в монастыре на севере Италии. За работу в драме Шон Коннери получил премию BAFTA как лучший актер и премию German Film Awards в аналогичной номинации.
За роль в фильме Брайана де Пальмы о разборках Аль Капоне с полицией Коннери получил "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана. В ленте он сыграл полицейского Джима Мэлоуна, который собрал команду для борьбы с мафиози. Компанию ему составил Кевин Костнер.
В третьей части франшизы о бесстрашном искателе сокровищ Индиане Джонсе Коннери сыграл отца главного героя. Профессора Генри Джонса похитили нацисты, чтобы заполучить святой Грааль. По нашему скромному мнению, дуэт Коннери и Харрисона Форда является главным плюсом картины.
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