От Дании до Австралии: Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам

Новый тур станет самым масштабным за всю музыкальную карьеру артиста

Макс Барских Фото: телеканал "Украина"

Украинский певец Макс Барских, который презентовал новый трек "Неслучайно", отправляется в масштабный концертный тур. Одновременно в разных частях мира поклонники певца запустили флэш-моб в поддержку второго мирового тура Барских, предвкушая новое шоу. Фаны артиста также призывают Макса расширить концертную географию до пяти континентов.

Как Макс Барских отличился ярким шоу и громким скандалом. Узнайте подробности:

NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 станет самым масштабным концертным туром певца за всю его музыкальную карьеру и будет посвящен главной премьере уходящего года – альбому "7".

Макс Барских Фото: пресс-служба

Пятый лонгплей артиста менее чем за год преодолел отметку в три платины, а треки заняли лидирующие позиции чартов Apple Music одновременно восьми стран.

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Напомним, ранее популярный певец Макс Барских рассказал о самом удивительном розыгрыше в своей жизни. По словам исполнителя, его частенько разыгрывают близкие друзья, но – весьма по-доброму.

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