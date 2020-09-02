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От Джона Уика до "Дракулы": 5 ярких перевоплощений Киану Ривза ко дню его 56-летия

Лучшие роли одного из самых легендарных актеров современности

Сегодня, 2 сентября, кумиру миллионов зрителей и самому "грустному" актеру Голливуда, Киану Ривзу исполняется 56 лет.

Канадский актер Киану Ривз снискал популярность и признание зрителей по всему миру благодаря своему таланту быть многогранным, раскрывшемуся в полной мере в таких кинолентах, как "Матрица", "Билл и Тед", "Джон Уик", "На гребне волны", "Мой личный штат Айдахо", "Дракула", "Скорость", "Адвокат дьявола", "Короли улиц" и многих других.

Актер достаточно рано начал свою карьеру. В возрасте 9 лет он участвовал в театральной постановке мюзикла "Чёртовы янки". А его экранный дебют состоялся на канадском телеканале СВС в одном из комедийных сериалов. Первой ролью в полнометражном фильме Киану Ривза была роль вратаря в фильме "Молодая кровь" 1986 года. После этого Киану отправился в Лос-Анджелес покорять Голливуд.

Киану Ривз Фото: Getty Images

Сегодня.Lifestyle подобрали великолепные фильмы с участием Киану Ривза, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

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Кадр из фильма "Дракула" Фото: themoviedb.org

1462 год. Граф Влад Дракула отправляется на войну с турками. Он победил, однако турки подло отомстили за поражение, послав в замок Дракулы ложное известие о его смерти. Жена Дракулы, Элизабета, не выдержав такого горя, совершает самоубийство, за что церковь проклинает её душу. Обезумевший от горя Дракула отрекается от Бога, обрекая себя на вечные терзания.

Лондон, 1897 год. Молодой агент по недвижимости, Джонатан Харкер, роль которого воплотил Киану Ривз, отправляется в Трансильванию по приглашению графа Дракулы, пожелавшему приобрести земли в окрестностях Лондона. Случайно Дракула обнаруживает фотографию невесты Джонатана, Мины, которая как две капли воды похожа на его жену Элизабет. Он оставляет Джонатана под надзором своих невест-вампирш, а сам срочно отправляется в Лондон в ящиках с землёй.

"На гребне волны"

Кадр из фильма "На гребне волны" Фото: themoviedb.org

За роль агента ФБР Джонни Юта Киану Ривз получил очень хорошие отзывы кинокритиков, а также был награждён премией MTV Movie Award.

В центре сюжета фильма – мир серфинга, и как признавался потом сам Киану Ривз, эта роль побудила его заниматься серфингом.

По сюжету, агент ФБР Джонни Юта получает назначение в Лос-Анджелес, где его подключают к делу о серии дерзких ограблений банков. Грабители – некая банда, которая молниеносно и без кровопролития работает в масках бывших президентов США.

На побережье Джонни знакомится с Тайлер, где обычно собираются серфингисты и просит ее научить его также мастерски серфить в океане. Вскоре он знакомится и с другими любителями серфинга. Среди них его внимание привлекает бывший парень Тайлер, Бодхи. Чутье Джонни подсказывает ему, что Бодхи каким-то образом причастен к деятельности банды...

Кадр из фильма "Кто там?" Фото: themoviedb.org

Эван Уэббер, в исполнении Киану Ривза, архитектор, семейный человек. Его семья отправляется за город, пока Эван дома заканчивает работу над проектом.

За окном льет сильный ливень и кто-то внезапно стучит в дверь. На пороге Эвана две привлекательные девушки, насквозь промокшие под дождём. Они говорят, что ищут адрес вечеринки и просят Эвана воспользоваться его телефоном. Впустив их в дом, он позволяет им согреться в ванной и приносит одежду. Однако незваные гостьи устраивают Эвану неожиданный сюрприз и предстают перед ним совершенно обнаженными.

Утром следующего дня Эван просыпается один, но несмотря на то, что дом выглядит пустым, гостьи и не планировали уходить.

"Джон Уик 2"

Кадр из фильма "Джон Уик 2" Фото: themoviedb.org

Киллер Джон Уик, которого продолжает играть Киану Ривз, отошедший от дел и окруживший себя уютом, вынужден снова взяться за дела былой славы.

Однажды к нему приходит старый знакомый, итальянец Сантино Д`Антонио, которому Джон был обязан в своё время за помощь – именно он сделал Джона успешным киллером. Теперь вернулся, чтобы Джон вернул долг, а поэтому отказ будет означать грубое нарушение священного кодекса всех киллеров. Сантино просит убрать его сестру Джанну, чтобы он смог занять её место в "Правлении мафиозных кланов".

Джон отправляется в Рим. Выполняя задание Сантино, он снова оказывается втянутым в эпицентр водоворота преступлений.

"Джон Уик 3"

Кадр из фильма "Джон Уик 3" Фото: themoviedb.org

Продолжение истории об охоте на Джона Уика и его противостоянии самым опасным в мире киллерам с великолепным, харизматичным красавчиком в главной роли – Киану Ривзом.

На Джона Уика объявлена охота, а за его голову объявили солидную награду. Всё потому, что он нарушил профессиональный кодекс, когда совершил убийство на территории отеля Continental. Администратор отеля дал Джону лишь час, а затем на него начнётся настоящая охота.

В итоге ему всё же удаётся покинуть город. Он направляется в Марокко, где в отеле Continental в Касабланке встречается с очаровательной управляющей отеля Софией, в исполнении Хэлли Берри. София помогает Джону. Но какова же будет цена для полного прощения за содеянное?

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