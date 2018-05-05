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От "Игры престолов" до боя Владимира Кличко: кто получит Bafta TV Awards 2018

Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 17:07
&quot;Игра престолов&quot;. Фото: MeinTechno
"Игра престолов". Фото: MeinTechno

Церемония награждения премии British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards) состоится 13 мая. Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Наибольшее количество номинаций получил телесериал "По долгу службы" (Line of Duty), по три номинации досталось сериалам "Черное зеркало" (Black Mirror), "Корона" (The Crown) и "Три девушки" (Three Girls).

Полный список номинантов на премию British Academy Television Awards 2018 выглядит так:

Лучший драматический сериал

  • "По долгу службы"
  • "Острые козырьки"
  • "Корона"
  • "Конец *****го мира"

Лучшая мужская роль

  • Джек Роуэн, Рожденный убивать
  • Джо Коул, Повесь ди-джея ("Черное зеркало")
  • Шон Бин, Сломленный
  • Тимоти Пиготт-Смит, Король Карл III

Лучшая женская роль

  • Клэр Фой, "Корона"
  • Молли Виндзор, "Три девушки"
  • Синэд Кинен, "Мальчик в голубой футболке"
  • Тэнди Ньютон, "По долгу службы"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Анупам Кхер , Мальчик с чубчиком
  • Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке
  • Джимми Симпсон, USS Каллистер, "Черное зеркало"
  • Эдриан Данбар, По долгу службы

Лучшая женская роль второго плана

  • Анна Фрил, "Сломленный"
  • Джули Хесмондал, "Убийство на пляже"
  • Лив Хилл, "Три девушки"
  • Ванесса Кирби, "Корона"

Лучший мини-сериал

  • "Говардс-Энд"
  • "Мурсайд"
  • "Штат"
  • "Три девушки"
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Лучшая мыльная опера и продолжительная драма

  • "Катастрофа" (1986 – наши дни)
  • "Улица Коронации" (1960 – наши дни)
  • "Ферма Эммердейл" (1972 – наши дни)
  • "Холлиокс" (1995 – наши дни)

Лучшее отображение актуальных событий

  • "Насилие: Моя история"
  • "Сирия исчезла: Дело против Асада"
  • "Неизвестное: Британские иммиграционные секреты"
  • "White Right: Встречая врага"

Лучший документальный сериал

  • "Неотложка"
  • "Поймать убийцу"
  • "Драгслэнд"
  • "Госпиталь"

Лучшая развлекательная программа

  • Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
  • "Британия имеет талант"
  • "Большое шоу Майкла Макинтайра"
  • "Голос Великобритании"

Лучший международный сериал

  • "Большая маленькая ложь"
  • "Вражда"
  • "Вьетнам"
  • "Рассказ служанки"

Номинация Must-See

  • "Голубая планета II"
  • "Доктор Кто"
  • "Игра престолов"
  • "По долгу службы"
  • "Остров любви"
  • "One Love Манчестер"

Лучшая спортивная трансляция

  • Боксерский поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко
  • Шесть наций: Уэльс – Англия
  • The Grand National
  • Чемпионат Европы по футболу среди женщин, полуфинал: Англия – Нидерланды

Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США. 

Напомним, стало известно, что команда сериала "Игра престолов" получит специальную премию от Британской академии кино и телевизионных искусств на церемонии награждения BAFTA TV Craft Award.

Награду от имени всех создателей сериала получат Ханна Мюррей, исполнившая роль Лилли, и Джон Брэдли, сыгравший Сэмвела Тарли. По словам организаторов премии, эта награда — признание того, насколько "Игра престолов" изменила представление профессионалов о сериалах в жанре фэнтези.

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Источник: "Сегодня"

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