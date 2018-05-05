От "Игры престолов" до боя Владимира Кличко: кто получит Bafta TV Awards 2018
Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США
Церемония награждения премии British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards) состоится 13 мая. Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.
Наибольшее количество номинаций получил телесериал "По долгу службы" (Line of Duty), по три номинации досталось сериалам "Черное зеркало" (Black Mirror), "Корона" (The Crown) и "Три девушки" (Three Girls).
Полный список номинантов на премию British Academy Television Awards 2018 выглядит так:
Лучший драматический сериал
- "По долгу службы"
- "Острые козырьки"
- "Корона"
- "Конец *****го мира"
Лучшая мужская роль
- Джек Роуэн, Рожденный убивать
- Джо Коул, Повесь ди-джея ("Черное зеркало")
- Шон Бин, Сломленный
- Тимоти Пиготт-Смит, Король Карл III
Лучшая женская роль
- Клэр Фой, "Корона"
- Молли Виндзор, "Три девушки"
- Синэд Кинен, "Мальчик в голубой футболке"
- Тэнди Ньютон, "По долгу службы"
Лучшая мужская роль второго плана
- Анупам Кхер , Мальчик с чубчиком
- Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке
- Джимми Симпсон, USS Каллистер, "Черное зеркало"
- Эдриан Данбар, По долгу службы
Лучшая женская роль второго плана
- Анна Фрил, "Сломленный"
- Джули Хесмондал, "Убийство на пляже"
- Лив Хилл, "Три девушки"
- Ванесса Кирби, "Корона"
Лучший мини-сериал
- "Говардс-Энд"
- "Мурсайд"
- "Штат"
- "Три девушки"
Лучшая мыльная опера и продолжительная драма
- "Катастрофа" (1986 – наши дни)
- "Улица Коронации" (1960 – наши дни)
- "Ферма Эммердейл" (1972 – наши дни)
- "Холлиокс" (1995 – наши дни)
Лучшее отображение актуальных событий
- "Насилие: Моя история"
- "Сирия исчезла: Дело против Асада"
- "Неизвестное: Британские иммиграционные секреты"
- "White Right: Встречая врага"
Лучший документальный сериал
- "Неотложка"
- "Поймать убийцу"
- "Драгслэнд"
- "Госпиталь"
Лучшая развлекательная программа
- Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
- "Британия имеет талант"
- "Большое шоу Майкла Макинтайра"
- "Голос Великобритании"
Лучший международный сериал
- "Большая маленькая ложь"
- "Вражда"
- "Вьетнам"
- "Рассказ служанки"
Номинация Must-See
- "Голубая планета II"
- "Доктор Кто"
- "Игра престолов"
- "По долгу службы"
- "Остров любви"
- "One Love Манчестер"
Лучшая спортивная трансляция
- Боксерский поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко
- Шесть наций: Уэльс – Англия
- The Grand National
- Чемпионат Европы по футболу среди женщин, полуфинал: Англия – Нидерланды
Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США.
Напомним, стало известно, что команда сериала "Игра престолов" получит специальную премию от Британской академии кино и телевизионных искусств на церемонии награждения BAFTA TV Craft Award.
Награду от имени всех создателей сериала получат Ханна Мюррей, исполнившая роль Лилли, и Джон Брэдли, сыгравший Сэмвела Тарли. По словам организаторов премии, эта награда — признание того, насколько "Игра престолов" изменила представление профессионалов о сериалах в жанре фэнтези.