От "Игры престолов" до боя Владимира Кличко: кто получит Bafta TV Awards 2018

Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США

"Игра престолов". Фото: MeinTechno

Церемония награждения премии British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards) состоится 13 мая. Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Наибольшее количество номинаций получил телесериал "По долгу службы" (Line of Duty), по три номинации досталось сериалам "Черное зеркало" (Black Mirror), "Корона" (The Crown) и "Три девушки" (Three Girls).

Полный список номинантов на премию British Academy Television Awards 2018 выглядит так:

Лучший драматический сериал

"По долгу службы"

"Острые козырьки"

"Корона"

"Конец *****го мира"

Лучшая мужская роль

Джек Роуэн, Рожденный убивать

Джо Коул, Повесь ди-джея ("Черное зеркало")

Шон Бин, Сломленный

Тимоти Пиготт-Смит, Король Карл III

Лучшая женская роль

Клэр Фой, "Корона"

Молли Виндзор, "Три девушки"

Синэд Кинен, "Мальчик в голубой футболке"

Тэнди Ньютон, "По долгу службы"

Лучшая мужская роль второго плана

Анупам Кхер , Мальчик с чубчиком

Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке

Джимми Симпсон, USS Каллистер, "Черное зеркало"

Эдриан Данбар, По долгу службы

Лучшая женская роль второго плана

Анна Фрил, "Сломленный"

Джули Хесмондал, "Убийство на пляже"

Лив Хилл, "Три девушки"

Ванесса Кирби, "Корона"

Лучший мини-сериал

"Говардс-Энд"

"Мурсайд"

"Штат"

"Три девушки"

Лучшая мыльная опера и продолжительная драма

"Катастрофа" (1986 – наши дни)

"Улица Коронации" (1960 – наши дни)

"Ферма Эммердейл" (1972 – наши дни)

"Холлиокс" (1995 – наши дни)

Лучшее отображение актуальных событий

"Насилие: Моя история"

"Сирия исчезла: Дело против Асада"

"Неизвестное: Британские иммиграционные секреты"

"White Right: Встречая врага"

Лучший документальный сериал

"Неотложка"

"Поймать убийцу"

"Драгслэнд"

"Госпиталь"

Лучшая развлекательная программа

Ant & Dec's Saturday Night Takeaway

"Британия имеет талант"

"Большое шоу Майкла Макинтайра"

"Голос Великобритании"

Лучший международный сериал

"Большая маленькая ложь"

"Вражда"

"Вьетнам"

"Рассказ служанки"

Номинация Must-See

"Голубая планета II"

"Доктор Кто"

"Игра престолов"

"По долгу службы"

"Остров любви"

"One Love Манчестер"

Лучшая спортивная трансляция

Боксерский поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко

Шесть наций: Уэльс – Англия

The Grand National

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, полуфинал: Англия – Нидерланды

Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США.

Напомним, стало известно, что команда сериала "Игра престолов" получит специальную премию от Британской академии кино и телевизионных искусств на церемонии награждения BAFTA TV Craft Award.

Награду от имени всех создателей сериала получат Ханна Мюррей, исполнившая роль Лилли, и Джон Брэдли, сыгравший Сэмвела Тарли. По словам организаторов премии, эта награда — признание того, насколько "Игра престолов" изменила представление профессионалов о сериалах в жанре фэнтези.