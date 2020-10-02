От корреспондента Rolling Stone до фотографа с мировым именем. Самые интересные факты об Энни Лейбовиц

Легенда мира фотографии

Сегодня, 2 октября, отмечает свой 71-й день рождения Энни Лейбовиц – одна из выдающихся женщин-фотографов современности, в чей объектив попали знаковые персоны мира кино, балета, музыки и даже политики и монаршие особы. Начиная с 1970 года, Энни Лейбовиц подарила миру сотни потрясающих и по-настоящему удивительных фотографий, каждая из которых рассказывает уникальную историю. Работы фотографа представлены не только в популярных изданиях или как обложки журналов, но и находятся в галереях и музеях по всему миру.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку интересных фактов, которые помогут вам ближе узнать Энни Лейбовиц.

Энни Лейбовиц Фото: Getty Images

Прабабушка и прадед по материнской линии Энни Лейбовиц еврейские эмигранты из России. А корни по отцовской линии ведут в Румынию, откуда из Америки и прибыли родители отца.

Мама Энни Лейбовиц была преподавателем современного танца. Энни с детства увлеченно занималась балетом вплоть до окончания школы. В будущем любовь к балету Энни выразит в своих фотосъемках 80-х годов с выдающимися артистами балета.

Первый настоящий фотоаппарат Энни был Minolta SR-T 101 – одна из самых популярных пленочных камер того времени, которую Энни купила в Японии. Семья часто переезжала по миру в связи с особенностями работы отца – он был военным.

Однажды друг Энни убедил ее отнести и показать фотографии в журнал Rolling Stone. Среди представленных работ были снимки митингов, войны в Сан-Франциско и Беркли. В результате она проработала в журнале с 1970 года 13 лет, быстро став в нем звездой.

Энни Лейбовиц и смерть – особый тандем. Самый знаменитый снимок, на которой Джон Леннон беззащитно прильнул к любимой женщине Йоко Оно и целует ее был сделан за пять часов до убийства Леннона. Она также фотографировала посмертно писательницу Сьюзен Зонтаг, с которой ее связывали отношения. Снимала и отца, который умер через несколько дней. Договорилась о фотосессии с принцессой Дианой в канун ее гибели, в планах было снимать музыканта Роя Орбисона, но он умер еще до начала съемок.

Йоко Оно и Джон Леннон (1980) Фото: instagram.com/annieleibovitz

Принцесса Диана на снимке Энни Лейбовиц Фото: instagram.com/annieleibovitz

Энни Лейбовиц познакомилась со своей подругой, спутницей жизни Сьюзен Зонтаг в 1989 году. Следует отметить, что у Лейбовиц были с подругой тесные романтические отношения, которые они никогда не афишировали и не жили вместе. Их любовь была очень искренней, а их отношения прервала смерть Сьюзен в 2004 году от лейкемии. Именно Энни принадлежат последняя и посмертная фотография Зонтаг.

Сьюзен Зонтаг (2004) Фото: instagram.com/annieleibovitz

В конце 70-х Энни Лейбовиц отправилась в тур с группой The Rolling Stones по приглашению самого вокалиста, Мика Джаггера. За время тура Энни Лейбовиц отсняла несколько сотен метров пленки, стала частью их команды и показала The Rolling Stones так, как их еще никто не запечатлял.

The Rolling Stones, Филадельфия (1975) Фото: instagram.com/annieleibovitz

В 2005 году Обществом редакторов США был составлен список самых лучших журнальных обложек за последние сорок лет. Обложка Rolling Stone, на которой Джон Ленон беззащитно прильнул к любимой женщине Йоко Оно и целует ее заняла в списке первое место. А второе место заняла тоже фотография Энни Лейбовиц, на которой запечатлена обнаженная беременная Деми Мур.

Фотография с Деми Мур на обложке Vanity Fair увеличила тираж журнала с 800 тысяч до миллиона. В очередной раз, Энни Лейбовиц через свой снимок затронула важный вопрос для общества – в частности, тему женского тела и беременности.

Деми Мур (1991) Фото: instagram.com/annieleibovitz

По словам близких к Энни людей, несмотря на огромные заработки она совершенно не умеет обращаться с деньгами, а тратит их бесконтрольно и вообще не приспособлена к обычной жизни. Более того, в 2009 году Энни чуть не лишилась всего имущества из-за долга в 24 миллиона долларов, которые были получены под залог прав на каталог своих фотоснимков и домов. В итоге все было урегулировано благополучно, и долг был возвращен компании-заемщику.

Энни сделала одну из важнейших обложек альбома в мировой рок-музыке – обложка к пластинке Брюса Спрингстина "Born in the USA" – джинсы, в задний карман которых засунута бейсболка.

Обложка альбома Брюса Спрингстина Фото: instagram.com/annieleibovitz

Как сама Энни отзывается о своих фотографиях: "В кадр попадает только 10% того, что я действительно вижу. Сделать так, чтобы зритель увидел остальное, в этом заключается моя работа".

Первый ребенок, девочка Сара Кэмерон Лейбовиц появилась у Энни Лейбовиц в возрасте 51 года. При этом она долго скрывала имя отца первенца. Им оказался писатель Дэвид Рифф – сын ее подруги Сьюзен Зонтаг. Лишь после смерти Зонтаг Лейбовиц открыла завесу правды. Двоих других дочерей Сьюзан и Сэмюэль Лейбовиц в 2005 году родила суррогатная мать.

В кадр Энни Лейбовиц попадали такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Александр Вэнг, Джеймс Макэвой, Катрин Денев, Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу, Майкл Джордан, Кира Найтли, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Вупи Голдберг. Снимки Энни Лейбовиц сами за себя рассказывают историю, которую увидела фотограф. За каждой фотографией стоит колоссальная работа, а зачастую – и огромные бюджеты.

Актриса и комедиантка Вупи Голдберг (1984) Фото: instagram.com/annieleibovitz

Ранее мы делились подборкой интересных фактов о Маколее Калкине, который в 10 лет стал знаменитостью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться