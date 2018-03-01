Отдых в Египте: почему стоит посетить Марса Алам

Марса Алам самый южный и новейший курорт Египта, который расположился на берегу Красного моря. Отдыхающих ожидают 50 км береговой линии с белоснежными пляжами и пальмами, что предает курорту почти тропический вид. Корреспондент "Сегодня" при поддержке туроператора Coral Travel побывал на стремительно развивающемся курорте и увидел, почему стоит провести свой отпуск именно там.

Египет является одним из самых популярных туристических направлений для украинцев. В 2017 году эту африканскую страну посетили почти 800 тысяч наших соотечественников, что на 88% процентов больше, чем в 2016 году. Как говорила представитель Министерства туризма Египта, Украина одна из 10 главных стран на туристическом рынке этой страны. Египетские курорты заманивают туристов относительно бюджетным вариантом отдыха и хорошей погодой круглый год. Также отдыхающие смогут не просто понежиться на солнышке, но и открыть для себя мир фараонов. Курорты Египта отличаются особенно высоким качеством обслуживания, а там, где оно падает – отели закрывают.

Что стоит знать о Марса Аламе

Сам городок небольшой и насчитывает всего чуть более 4,5 тысячи жителей, большинство их которых задействованы в туристической сфере, часть населения занимается рыболовством, скотоводством. В Марса Аламе можно попасть за чуть более чем три часа на автобусе из Хургады, которая находится в 270 км. Хоть на самом курорте также есть международный аэропорт, который был построен в 2001 году, что позволило привлечь туристов в данный регион, из Украины на этот курорт можно попасть только через Хургаду. В Марса Аламе вы найдете все, что ожидают от отдыха в Египте: белоснежные пляжи, первоклассный дайвинг, изумительное обслуживание в отелях с питанием "все включено". Спокойная атмосфера и нетронутая природа делает курорт идеальным для отдыха и релаксации. Отметим, что

Перед поездкой туристы, прежде всего, интересуются, какая ждет их погода и насколько теплое море. Любопытный факт – в Марса Аламе теплее, чем в других курортных регионах страны, особенно в зимний период. Температура воздуха в зимние месяцы (октябрь-март) около 19-35 градусов тепла, а вот летние месяцы будут жарче – 20-45 градусов. Температура воды на протяжении года колеблется в районе 19-29 выше нуля. Отметим, что, несмотря на пугающие за 40 градусов, жара в Египте благодаря сухому климату довольно легко переносится. Также есть один важный момент – с заходом солнца температура значительно падает, не помешает легкая ветровка.

Что делать на курорте и чем он может удивить

Что важно понимать перед поездкой в Марса Алам? Во-первых, не ждите развлечений вроде десятков дискотек, баров и аквапарков. Да, в отелях, конечно, есть прекрасные рестораны A la carte, однако Марса Алам славится, в первую очередь, шикарным дайвингом благодаря невероятному подводному миру и знаменитым кораллам с разноцветными рыбками.

Дайвинг. Эльфинстоун Риф – одно из лучших мест для дайвинга в мире. Тут у вас есть все шансы увидеть длиннокрылых и серых рифовых акул, тунца или даже барракуд.

Долфин Хаус Риф. Этот замечательный риф создает лагуны, где видимость, как правило, очень хорошая. Риф предлагает прекрасное подводное плавание с маской и трубкой. Но изюминкой здесь является большое количество дельфинов. Часто можно поплавать или понырять с этими умными морскими жителям, что делает поездку на риф по-настоящему незабываемой.

Фото: flickr.com/charlo.be

Абу Дабаб. Эта мелководная бухта является домом для больших Черепах, некоторые из них достигают до двух! метров. В Абу Дабаб вы также сможете встретить редкие виды акулы. Это отличное место для съемок под водой.

Сафари по пустыне на квадроциклах. Кто ищет еще более экстремальный отдых, есть вариант погонять по пустыне. Один совет – не стоит ехать туда в шортах и футболке. Днем в пустыне довольно жарко, а вот с заходом солнца будут "проблемы". Поэтому смело надевайте джинсы, кофту/куртку, не забудьте очки, "арафатку" вам выдадут на месте и вперед покорять пустыню. Сафари включает в себя посещение деревни бедуинов далеко в пустыне – людей, которые живут без документов в почти первобытных условиях, зато неплохо зарабатывают на верблюдах. Кстати о "кораблях пустыни"… Вас там обязательно на них прокатят, а еще напоят их фирменным чаем и накормят барбекю. А закончить это все можно невероятным закатом, взобравшись на одну из гор (солнце садиться там в районе 17:30).













Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Порт Галиб является эксклюзивным северным соседом Марса Алама. Он протянулся вдоль одной из самых прекрасных морских гаваней на Красном море. Это не только современный порт, который может принять до тысячи яхт, там есть не только гостиницы, но и жилые дома. Также на набережной в 3,8 км находится множество кафе и ресторанов. Если вам надоело сидеть на балконе своего номера и смотреть на гавань, то можете спуститься вниз отведать восточной и европейской кухни в одном из ресторанов или выпить чашечку кофе, любуясь красивым видом. Этот порт особенно подходит для романтических прогулок.

Порт Галиб. Фото: flickr.com/Mathias Apitz

В 40 километрах к югу от Марса Алам находится уникальный природный парк Вади-эль-Гималь, что переводится как Долина верблюдов, растянувшийся длиной полосой вдоль моря. На территории заповедника можно увидеть мангровые леса и песчаные дюны, изумрудный рудник и древнеримские развалины, пальмовые рощи и высохшее русло реки, диких газелей и черепах. А в морских глубинах парка кроются нетронутые рукой туриста коралловые рифы.

Безопасность, отели и еда

Безопасность. Когда вы начнете свое путешествие по Египту, сразу бросятся в глаза полицейские блокпосты укрепленные мешками с песком и пулеметами. Однако не стоит пугаться, ибо такие в этой стране меры предосторожности. Даже губернатор Красного моря говорит, что благодаря таким мерам, туристы могут чувствовать себя абсолютно спокойно и наслаждаться отдыхом.

Отели в Марса Аламе даже в зимнюю пору года заполнены либо больше чем наполовину, либо почти "под завязку". Приезжают туда в основном немцы, британцы и итальянцы, хватает и украинцев. На этом курорте все отели находятся на берегу моря и имеют не только красивые пляжи, но и понтоны для купания вдали от берега, так как чем дальше от берега, тем теплее вода и поглубже. Например, гостиница Novotel Marsa Alam 5* порадует вас не только отличным сервисом и обслуживанием, но и бассейнами с подогревом в зимнее время, шоу-программой по вечерам, СПА, спортзалом и другими прелестями. Если вы хотите увидеть шикарный рассвет с балкона своего номера, вам придется постараться проснуться в 6:20-6:30 утра, но вы не пожалеете. Один важный плюс – Wi-Fi работает на территории всего отеля, а не только в номере.

















Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Еда в курортных зонах очень разнообразная – отели побалуют своих гостей и египетской кухней, и европейской, в некоторых гостиницах есть японская, мексиканская и другие. Особое внимание стоит уделить знаменитым египетским десертам – и речь сейчас не о пахлаве. Если вы думаете, что наелись и сладенькое вам не пойдет – вы измените свое мнение, когда увидите эти произведения кулинарного искусства. Также гости могут отведать пасту, которую доведут до готовности в их присутствии, лишь указав, с какими ингредиентами они ее хотят. Такой же процесс происходит и при приготовлении омлета сутра. Если говорить о 5-звездочных отелях, там вас могут порадовать и морепродуктами.

Фото: flickr.com/Crosa

Что почем и сколько стоит отдохнуть недельку

Стоит отметить важный момент – сейчас туристическая сфера Египта переживает не лучшие времена в связи с запретом для россиян на полеты в эту страну. С апреля россиянам разрешат лететь через Каир. В связи с этим в СМИ начали появляться слухи, что цена на отдых для украинцев возрастет. Однако губернатор Красного моря Ахмед Абдалла заявил на встрече с журналистами из Украины, что местные власти не намерены поднимать цены. Поэтому на сегодняшний день средняя стоимость тура в Марса Алам на двоих составит в районе 750 долларов за 7 ночей (3-4 звезды). Отель с пятью звездами обойдется примерно в тысячу долларов.

В Египте местная валюта – египетский фунт. По последним данным, доллар вам поменяют на 17,5 фунтов. Для удобства совершения покупок или самостоятельного передвижения на общественном транспорте стоит поменять некоторую сумму денег, так как не везде у вас могут принять доллары. Стоит обратить внимание при расчете долларами за покупку на сдачу, ибо местные продавцы по своему "особому курсу" вернут вам ее фунтами, но половины можете не досчитаться.

Сафари по пустыне – 35 долларов.

Чай каркаде или желтый чай (самые популярные в Египте) – в среднем 10 долларов за 1 кг.

Дайвинг – 75-80 долларов.

Восточные сладости – примерно 10 долларов за килограмм.

Посетить дом дельфинов – 40 долларов.

Окунуться в мир больших черепах в Абу-Дабаб – 45 долларов.

Благодарим за пресс-тур туроператора Coral Travel в Украине.