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Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль: 7 самых ожидаемых фильмов

Сегодня, 17:20

Знакомим вас с главными кинолентами крупнейшего европейского фестиваля

Сегодня, 2 сентября, открывается старейший киносмотр мира – 77-й Венецианский международный кинофестиваль, который пройдет до 12 сентября. Это первое международное кинособытие с момента начала карантина.

Венецианский кинофестиваль, с программой которого мы знакомили вас ранее, в этом году бросил настоящий вызов пандемии. В отличие от других крупных киносмотров, как например Каннский и кинофестиваль в Карловых Варах, организаторы решили не переносить мероприятие. За всю 90-летнюю историю Венецианского кинофестиваля его отменяли всего несколько раз.

Однако пандемия повлияла на формат кинособытия, и в этом году не будет представлено несколько громких премьер, места в зале заполнены лишь на половину, введен запрет на нахождение в зоне красной дорожки для зрителей и журналистов, обязательно ношение масок и многое другое.

В основной конкурсной программе 18 кинокартин будут бороться за "Золотого льва", и почти половина из них снята женщинами-режиссерами. Откроет кинофестиваль фильм "Фамильный узел" (Lacci/The Ties) итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Главные награды вручит международное жюри, которое в этом году возглавляет актриса Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт на открытии 77-го Венецианского кинофестиваля
Кейт Бланшетт на открытии 77-го Венецианского кинофестиваля
Фото: Getty Images

А в конкурсной программе "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica) участвует и украинская картина – драматический фильм о войне "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.

Пока на острове Лидо стартует грандиозное открытие Венецианского кинофестиваля, Сегодня.Lifestyle рассказывают о самых ожидаемых фильмах, представленных в его программе в этом году.

Nomadland, режиссер Хлоя Чжао

Кадр из фильма Nomadland
Кадр из фильма Nomadland
Фото: labiennale.org

Американская драматическая кинолента с Фрэнсис МакДорманд в главной роли. Фильм повествует о женщине, которая садится в свой фургон и уезжает в путешествие по Америке после экономического краха в одном городке штата Невада. Героиня становится своего рода кочевницей, исследуя жизнь за пределами привычного общества.

"Снега больше никогда не будет" (Śniegu już nigdy nie będzie), режиссеры Малгожата Шумовская, Михал Энглерт

Кадр из фильма "Снега больше никогда не будет"
Кадр из фильма "Снега больше никогда не будет"
Фото: Hollywood Reporter

Комедийная польская драма об украинском иммигранте, которую выдвинули на "Оскар", представлена в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Сюжет фильма повествует об украинском иммигранте, который работает массажистом в Польше. Его сыграл актер – звезда американского сериала "Очень странные дела" Алек Утгофф, который и сам родился в Киеве, а его отец родом из Крыма.

"Любовники" (Amants), режиссер Николь Гарсиа

Кадр из фильма "Любовники"
Кадр из фильма "Любовники"
Фото: labiennale.org

Триллер французского режиссера, сценариста и актрисы Николь Гарсиа повествует о неразлучной паре – Саймоне и Лизе. Они были влюблены друг в друга с подросткового возраста, но после трагедии, которая произошла из-за преступной деятельности Саймона, их ждала разлука. Саймон убежал из-за опасности, которая ему грозила, а Лиза продолжала напрасно ждать от него вестей. Спустя три года Лиза выходит замуж за своего жениха Лео, но жизнь вновь сталкивает ее с Саймоном на живописном острове в Индийском океане.

"Жена шпиона" (Spy no Tsuma), режиссер Киёси Куросава

Японская историческая драма повествует о торговце Юсаку Фукухара, который в ночь перед началом Второй мировой войны оставляет свою жену и едет в Маньчжурию, Китай. Там он становится свидетелем жуткого преступления и решает вступиться за жертву. Тем временем его жену вызывает на допрос в военную полицию ее друг детства, и сообщает, что женщина, которую привез Юсаку из Манчьжурии, умерла. Его жену начинает терзать ревность, но вскоре она узнает об истинных намерениях мужа.

"А завтра весь мир" (Und morgen die ganze Welt), режиссер Юлия фон Хайнц

По сюжету, Германию поразила серия жестоких расистских террористических атак. 20-летняя Луиза присоединяется к подразделению "Антифа", чтобы противостоять восстанию неонацистского движения. Действуя отчасти безрассудно, Луиза не только борется с "правыми", но и пытается произвести впечатление на Альфу, активистку "Антифа", в которую она тайно влюблена. Вскоре ситуация обостряется, и Луиза и ее друзья начинают задумываться, может ли насилие когда-либо стать законным политическим ответом на фашизм и ненависть.

"Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman), режиссер Корнель Мундруцо

Кадр из фильма "Фрагменты женщины"
Кадр из фильма "Фрагменты женщины"
Фото: labiennale.org

Фильм совместного производства Венгрии, Канады и США с британской актрисой, звездой сериала "Корона" и фильма "Гарент Джонс" Ванессой Кирби в главной роли. В центре сюжета – Марта и Шон, которые совсем скоро станут родителями. Героиня Ванессы Кирби решает провести роды дома, где ей должна помогать акушерка. Однако, в итоге ребенок погибает, а акушерке предъявляют обвинения в халатности. После этого Марте предстоит не только справиться с горем, но и разобраться в непростых отношениях с мужем и своей авторитетной матерью.

Nowhere Special, режиссер Уберто Пазолини

Nowhere Special
Nowhere Special
Фото: labiennale.org

Звезда мини-сериала BBC "Война и мир" Джеймс Нортон играет 35-летнего отца-одиночку, который зарабатывает мытьем окон и уделяет все свое время воспитанию 4-летнего сына Майкла. Его мать сразу же после рождения бросила их. Между отцом и сыном сильная связь, бескорыстная любовь и полная самоотдача и забота. Однако персонажу Джеймса Нортона осталось жить всего несколько месяцев, которые он решает провести в поисках идеальной семьи, которая усыновила бы Майкла.

Фильм представлен в конкурсной программе "Горизонты".

Ранее мы рассказали, чем будет удивлять ОМКФ-2020 – объявлена программа кинофестиваля.

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