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Открытие кинотеатров в Киеве: когда зрители снова увидят кино на больших экранах

Сегодня, 14:41

Киноманам придется подождать еще некоторое время

Мы все за несколько месяцев карантина успели соскучиться по просмотру фильмов на больших экранах. На данный момент в Киеве закрыты все кинотеатры, но у для зрителей появилась альтернатива – авто-кинотеатры под открытым небом. Несмотря на такой вариант, многих любителей кино интересует вопрос, когда в Киеве откроют кинозалы.

Кинотеатры в Киеве будут открыты на самом последнем этапе выхода из карантина. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сайту "Сегодня".

Когда откроют кинотеатры в Киеве / Иллюстративное фото
Когда откроют кинотеатры в Киеве / Иллюстративное фото
Фото: unsplash.com

"Открытие столичных кинотеатров под вопросом. Кинотеатр – это место массового скопления людей, и в них есть высокий риск распространения инфекции. Тут люди находятся в закрытом помещении более чем 15 минут. Это опасно. Прежде чем их открыть, нужно проанализировать общую динамику заболеваний в городе в течение двух недель", – рассказал Олег Рубан.

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Учредительница кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе сообщила сайту "Сегодня", что по предварительным сведениям кинотеатры планируют открыть 16 июля. Людмила Горделадзе считает, что эта дата преждевременна, поскольку открытие кинотеатров целесообразно, когда начнется сезон премьер. Зрители ожидают увидеть на экранах новые фильмы, выход которых преимущественно состоится во второй половине лета.

Ранее мы сообщали, что на "Арт-заводе Платформа" открывается автокинотеатр под открытым небом.

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