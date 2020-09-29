Отмененный Каннский кинофестиваль все-таки состоится, но в особом формате

Из основной программы этого года зрители увидят четыре картины

Это все-таки случилось и 73-й Каннский кинофестиваль, который был отменен в мае, состоится в мини-формате. Об этом сообщается на официальном сайте киносмотра.

Кинофестиваль пройдет в сокращенном формате с 27 по 29 октября. В зале Луи Люмьера во Дворце фестивалей и конгрессов состоится показ четырех фильмов основной конкурсной программы, а также короткометражных фильмов и работ молодых кинематографистов из школы Cinéfondation.

72-й Каннский кинофестиваль Фото: Getty Images

Жюри присудит Золотую пальмовую ветвь за короткометражки и награды программы Cinéfondation. Состав жюри будет объявлен в ближайшее время.

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Напомним, что изначально Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая, но из-за пандемии был перенесен на первые месяцы лета. Вскоре организаторы приняли решение не проводить кинофестиваль, хотя его коллега – Венецианский – состоялся в условиях карантина.

Также ранее мы сообщали, что Каннский кинофестиваль-2020 объявил программу: среди фильмов – режиссерский дебют звезды "Властелина колец" и анимация Pixar.

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