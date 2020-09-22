Отсылки к фильму Сергея Параджанова в сюрреалистичном клипе Леди Гаги – певица выпустила эффектное видео

Мини-фильм вывел творчество певицы на новый уровень

Популярная певица и актриса Леди Гага, которая ранее рассказала о проблемах с психикой из-за славы, впечатлила фанатов новой работой. Певица презентовала ролик "911", эффектность которого поражает. Режиссером выступил Тарсем Сингх, а сам мини-фильм наполнен отсылками к классическим арт-хаусным картинам. Среди них "Восемь с половиной" Федерико Феллини, "Святая гора" Алехандро Ходоровски, и, к удивлению украинцев – кинопритча "Цвет граната" Сергея Параджанова.

Как сообщает Vogue, этот мини-фильм стал очень личным для Леди Гаги. А режиссер клипа действительно вдохновлялся картиной армянского и украинского кинематографиста Сергея Параджанова. В клипе появляется постер к фильму "Цвет граната", а также несколько образов из него и слова на армянском языке. Тарсем Сингх назвал фильм своим основным творческим вдохновением.

Песня "911" входит в новый альбом Леди Гаги Chromatica, который она выпустила этой весной. Тогда певица отмечала, что темой альбома послужили пережитые ею психологические проблемы и принятие себя.

Режиссер клипа Тарсем Сингх известен своей видеоработой для рок-группы R.E.M. – Losing My Religion.

Ранее мы сообщали, что Леди Гага снялась в футуристических образах для Billboard.

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