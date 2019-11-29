"Палала": группа KAZKA представила новый хит

Песня вошла во второй студийный альбом NIRVANA

Группа KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA, которую заподозрили в плагиате, презентовала новую песню "Палала" своего второго студийного альбома NIRVANA, релиз которого состоится уже 27 декабря.

Узнайте подробности личной жизни солистки группы KAZKA:

Музыканты спели о девичьей красоте, которая сводит парней с ума. Они утверждают, что почувствовать жизнь на полную можно только благодаря пылкой любви.

Лейтмотивом в творчестве KAZKA является возрождение традиционной народной музыки и использование украинского этнического стиля. Группа достигла ошеломительного успеха после выхода своего дебютного альбома "KARMA" в апреле 2018. В него вошли 10 треков.

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"Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся красными щеки, и вышивка на рубашке манит парней, как магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не придумали, не нашли. Что же тут поделаешь? Палай!" – сказано в описании к песне.

Напомним, что текст песни "Плакала" украинской группы KAZKA чаще всего искали россияне.

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