"Палала": группа KAZKA представила новый хит
Песня вошла во второй студийный альбом NIRVANA
Популярная украинская группа KAZKA, которую заподозрили в плагиате, презентовала новую песню "Палала" своего второго студийного альбома NIRVANA, релиз которого состоится уже 27 декабря.
Узнайте подробности личной жизни солистки группы KAZKA:
Музыканты спели о девичьей красоте, которая сводит парней с ума. Они утверждают, что почувствовать жизнь на полную можно только благодаря пылкой любви.
Лейтмотивом в творчестве KAZKA является возрождение традиционной народной музыки и использование украинского этнического стиля. Группа достигла ошеломительного успеха после выхода своего дебютного альбома "KARMA" в апреле 2018. В него вошли 10 треков.
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"Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся красными щеки, и вышивка на рубашке манит парней, как магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не придумали, не нашли. Что же тут поделаешь? Палай!" – сказано в описании к песне.
Напомним, что текст песни "Плакала" украинской группы KAZKA чаще всего искали россияне.
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