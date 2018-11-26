Памяти Бернардо Бертолуччи: ТОП-5 лучших фильмов великого режиссера

Сегодня.Lifestyle сделал подборку знаменитых киноработ Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи. Фото: Getty

Сегодня, 26 ноября, на 79-м году жизни умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), а также Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).

Сегодня.Lifestyle сделал подборку знаменитых киноработ Бернардо Бертолуччи.

"Конформист", 1970

Фильм, снятый по одноименному роману Альберто Моравиа. Картина стала культовой, получив наивысшую оценку профессиональных кинокритиков. Сюжет – это череда воспоминаний 33-летнего аристократа Марчелло Клеричи, который должен совершить порученное ему фашистами убийство парижского профессора-антифашиста, своего бывшего учителя.

"Последнее танго в Париже", 1972

Картину из-за "порнографии" запрещали к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее. Это не просто любовный роман пожилого мужчины и молодой женщины с откровенными интимными сценами. Это своеобразный крах надежд о нахождении идеала, о вечной гармонии душ, об искренности любви. Картина была номинирована на "Оскар", "Золотой глобус".

"Двадцатый век", 1976

Это история дружбы двух мужчин, которые были выходцами из семей батраков и помещиков. От детства до зрелости, на фоне исторических событий и меняющихся общественных настроений в Италии первой половины XX века. Главных героев сыграли Роберт Де Ниро и Жерар Депардье.

"Последний император", 1987

Сценарий к фильму Бертолуччи написал сам. Фильм получил 9 "Оскаров", 4 "Золотых глобуса", премия "Сезар" и другие престижные награды. Это красивая история жизни и смерти последнего китайского императора Пу И: от его беззаботного детства, проведенного в Запретном городе, до великих перемен, принесенных ветрами революции.

"Маленький Будда", 1993

Главные роли в картине исполнили Бриджит Фонда, Крис Айзек и Киану Ривз, который играет самого Будду. По сюжету, группа буддистских монахов под предводительством Ламы Норбу ищет реинкарнацию его учителя Ламы Дордже. Он находит трех детей, возможных перевоплощений этого учителя: мальчика Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорника из Катманду и девочку из знатной индийской семьи. Вместе они отправляются в Бутан, где дети должны подвергнуться испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией. Сюжет фильма связан с буддизмом и жизнью Будды Гаутамы.

Напомним, ранее в память о художнике и режиссере Давиде Черкасском мы вспоминали самые яркие его работы.