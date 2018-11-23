Памяти Николая Носова: за что мы любим известного писателя

Google посвятил дудл автору Незнайки

Дудл посвящен 110-летнему юбилею Николая Носова. Фото: Google

23 ноября исполняется 110 лет со дня рождения известного детского писателя украинского происхождения Николая Носова. В этот день Google создал дудл в честь 110-летнего юбилея, изобразив главного героя популярной книги Носова – Незнайку и самого писателя. Логотип выполнен в стиле первых цветных иллюстраций к сборникам рассказов писателя.

В описании сказано, что изначально Незнайка был выпущен на двух языках – русском и украинском. Сам Носов, родившийся в Киеве, писал исключительно на русском, однако перевод делал Федор Макивчук.

Краткая биография писателя

Николай Носов родился в 1908 году в Киеве, а детство его прошло в Ирпене. Изначально он планировал стать химиком и поступить в Киевский политехнический институт, однако передумал перед самым поступлением, и пошел в Киевский художественный институт.

Карьера Носова как писателя началась со сказок, которые он рассказывал своему сыну и его друзьям. "Постепенно я понял, что сочинять для детей — наилучшая работа, она требует очень много знаний, и не только литературных", – говорил он.

В частности, после Второй мировой войны рассказы Николая Николаевича напечатал журнал "Мурзилка".

За что мы любим Николая Носова?

Среди самых известных произведений Николая Носова сразу вспоминается трилогия романов-сказок о приключениях Незнайки, в которую вошли повести "Приключения Незнайки и его друзей" (1953—1954), "Незнайка в Солнечном городе" (1958) и "Незнайка на Луне" (1964—1965);

По словам самого писателя, у героя есть реальный прототип – ребенок "с присущей его возрасту неугомонной жаждой деятельности, неистребимой жаждой знания и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать свое внимание на одном предмете". Эта книга и теперь пользуется популярностью, потому что учит никогда не сдаваться. В сказке также можно увидеть мысль о том, что в ребенке нужно ценить свободу духа, а сломать его – это преступление.

Также отметим знаменитую повесть Носова "Витя Малеев в школе и дома" и цикл рассказов "Фантазеры".

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