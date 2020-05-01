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Памяти Нины Кирсо: самые популярные песни группы "Фристайл"

Солистка популярного в 90-х коллектива ушла из жизни в возрасте 56 лет

Инна Петрова
Сегодня, 09:37

30 апреля умерла солистка популярной в 90-х группы "Фристайл" Нина Кирсо. Она скончалась в возрасте 56 лет в Полтаве. Сайт Сегодня.Lifestyle вспоминает самые известные композиции коллектива "Фристайл" в исполнении Нины Кирсо.

О смерти артистки стало известно вечером в пятницу. О трагедии сообщила сестра Нины Кирсо – Алла – на личной странице в Facebook. Причиной кончины певицы послужила тяжелая болезнь, отмечается на официальном сайте группы "Фристайл".

Певица Нина Кирсо
Певица Нина Кирсо
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Группа "Фристайл" была основана в Полтаве в ноябре 1988 года. Коллектив быстро получил достаточно большую популярность наравне с "Миражом" и "Ласковым маем". Нина Кирсо была бессменной вокалисткой группы на протяжение многих лет. Вместе с "Фристайл" они записали более десяти альбомов.

Лучшие песни группы "Фристайл" с Ниной Кирсо

"Обидно мне до слез"

"Целуй меня горячей"

"Дві тополі"

"Фонари"

"Кораблик любви"

"Я тебе не верю"

"А я тебя любила"

Напомним, что в июне 2018 года Нина впала в кому после инсульта. В начале мая 2019-го родные сообщили, что женщина вышла из комы. Однако состояние артистки не улучшалось. Накануне участники группы "Фристайл" прокомментировали смерть Нины Кирсо.

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