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Памяти Сергея Юрского: лучшие роли знаменитого актера

Актер запомнился ролью Остапа Бендера, а также Чудика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Умер Сергей Юрский Фото: Киноафиша
Умер Сергей Юрский
Фото: Киноафиша

В Москве умер знаменитый народный артист России Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщается на сайте театра Моссовета. Актер запомнился яркими ролями, а фразы персонажей давно стали крылатыми. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие роли Cергея Юрского и факты из его биографии.

Биография Сергея Юрского

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его отец был заслуженным артистом РСФСР, актером и режиссером, а мать – музыкальным педагогом.

Сергей Юрский. Кадр из видео

После окончания школы Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. После третьего курса бросил университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.

С 1978 года он жил в Москве и являлся постоянным актером и режиссером Театра им. Моссовета. Поставил спектакли "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Орнифль" Жана Ануя, "Правда хорошо, а счастье лучше" и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Предбанник" Игоря Вацетиса и другие. С 1995 года играл Фому Опискина в спектакле по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".

Сергей Юрский. Кадр из видео

С 2016 года был членом режиссерской коллегии Театра им. Моссовета.

Стоит отметить, что Сергей Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Его первой большой ролью был Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961). Известность же актеру принесли персонажи: Остап Бендер в "Золотом теленке" режиссера Михаила Швейцера (1968) и Викниксор в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки (1966). Также он снимался в фильмах "Король-олень" (1969), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Ищите женщину" (1982), "Любовь и голуби" (1984), "Королева Марго" (1996), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008) и других. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину "Чернов/Chernov".

Лучшие роли Сергея Юрского

"Золотой теленок"

Юрский сыграл Остапа Бендера.

"Любовь и голуби"

Сергей Юрский сыграл колоритного персонажа – дядю Митю.

"Место встречи изменить нельзя"

Сергей сыграл подозреваемого в убийстве жены Ивана Груздева. 

"Республика ШКИД"

Актер перевоплотился в директора школы-интерната Викниксора.

"Человек ниоткуда"

Сергей Юрский сыграл Чудака.

Напомним, ранее Сергей Юрьевич Юрский в интервью "Сегодня" рассказал, как следит за новостями о нашей стране, критике в свой адрес, а еще — об образе чтеца, ворах и Крыме.

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Источник: Сегодня
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