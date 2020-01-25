Памяти Владимира Высоцкого: лучшие песни и стихи артиста

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

День рождения Владимира Высоцкого Фото из открытых источников

Поэту, актеру, певцу, режиссеру – Владимиру Высоцкому – сегодня , 25 января, исполнилось бы 82 года. Многие помнят его стихотворения, пересматривают фильмы и читают биографию.

Сегодня.Lifestyle вспомнили самые яркие песни и стихи Владимира Высоцкого, а также некоторые факты из биографии.

Владимир Высоцкий: биография

Владимир Высоцкий родился в Москве, отец был родом из Киева, полковник и ветеран Великой отечественной войны. Мама работала переводчиком-референтом. Высоцкий провел детство в Германии, куда уехал с отцом после развода родителей.

После Германии в Москве Владимир поселился в Большом Каретном переулке со второй женой отца. Тогда же и начался период "блатной" романтики. Далее Высоцкий поступил в Школу-студию при МХАТе на актерское отделение, работал в театре имени Пушкина. Потом перешел в Театр миниатюр, в 1964 году попал в Театр на Таганке. Здесь проработал до самой смерти.

Владимир Высоцкий: роли в кино

Высоцкий много снимался: он работал над фильмами "Короткие встречи", "Интервенция", "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Опасные гастроли". Он стал настоящим кумиром, но неугоден советской власти. Высоцкого часто не утверждали на роли, а песни не допускались на радио.

В 70-е годы Высоцкий снимался реже. Но на экранах можно было услышать его песни и песни на его стихи: в драме "Сыновья уходят в бой", фильмах "Контрабанда" и "Одиножды один", драме "72 градуса ниже нуля". Были и роли в кино: "Плохой хороший человек", "Сказ про то, как царь Петр Арапа женил". А вот самую значительную роль Владимир Высоцкий сыграл в 1979 году – Глеба Жеглова в сериале "Место встречи изменить нельзя".

Лучшие песни Владимира Высоцкого

"Песня о Земле"

Вошла в миньон "Песни Владимира Высоцкого" 1972 года.

"Татуировка"

Песню принято считать первой композицией Владимира Семеновича. Он сам называл ее своим дебютом в роли поэта-песенника. "Татуировка" начала цикл так называемой "блатной" тематики.

"Райские яблоки"

Песня была написана в 1977-78 годах и имеет несколько вариаций. Недавно даже были найдены ранние записи исполнения композиции Высоцким.

"Кони привередливые"

Песня, написанная в начале 1972 года. Это одна из самых известных песен поэта. Трагическая песня, исполняющаяся "с надрывом". Это рассказ человека от первого лица, как он предчувствует свою смерть.

"Я не люблю"

Песня была написана в 1968-69 годах. Написана была для фильма "Опасные гастроли", но в картину не вошла. Исполнялась в спектакле театра "Современник" "Свой остров".

Напомним, ранее мы вспоминали самые яркие цитаты Владимира Высоцкого.

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