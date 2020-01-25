Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Памяти Владимира Высоцкого: лучшие песни и стихи артиста

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
День рождения Владимира Высоцкого Фото из открытых источников
День рождения Владимира Высоцкого Фото из открытых источников

Поэту, актеру, певцу, режиссеру – Владимиру Высоцкому – сегодня , 25 января, исполнилось бы 82 года. Многие помнят его стихотворения, пересматривают фильмы и читают биографию.

Сегодня.Lifestyle вспомнили самые яркие песни и стихи Владимира Высоцкого, а также некоторые факты из биографии.

Владимир Высоцкий: биография

Владимир Высоцкий родился в Москве, отец был родом из Киева, полковник и ветеран Великой отечественной войны. Мама работала переводчиком-референтом. Высоцкий провел детство в Германии, куда уехал с отцом после развода родителей.

После Германии в Москве Владимир поселился в Большом Каретном переулке со второй женой отца. Тогда же и начался период "блатной" романтики. Далее Высоцкий поступил в Школу-студию при МХАТе на актерское отделение, работал в театре имени Пушкина. Потом перешел в Театр миниатюр, в 1964 году попал в Театр на Таганке. Здесь проработал до самой смерти.

Читайте также:
"Без тебя я не знаю каких глупостей натворю!": воспоминания Марины Влади о Высоцком в ее книге

Владимир Высоцкий: роли в кино

Высоцкий много снимался: он работал над фильмами "Короткие встречи", "Интервенция", "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Опасные гастроли". Он стал настоящим кумиром, но неугоден советской власти. Высоцкого часто не утверждали на роли, а песни не допускались на радио.

В 70-е годы Высоцкий снимался реже. Но на экранах можно было услышать его песни и песни на его стихи: в драме "Сыновья уходят в бой", фильмах "Контрабанда" и "Одиножды один", драме "72 градуса ниже нуля". Были и роли в кино: "Плохой хороший человек", "Сказ про то, как царь Петр Арапа женил". А вот самую значительную роль Владимир Высоцкий сыграл в 1979 году – Глеба Жеглова в сериале "Место встречи изменить нельзя".

Лучшие песни Владимира Высоцкого

"Песня о Земле"

Вошла в миньон "Песни Владимира Высоцкого" 1972 года.

"Татуировка"

Песню принято считать первой композицией Владимира Семеновича. Он сам называл ее своим дебютом в роли поэта-песенника. "Татуировка" начала цикл так называемой "блатной" тематики.

"Райские яблоки"

Песня была написана в 1977-78 годах и имеет несколько вариаций. Недавно даже были найдены ранние записи исполнения композиции Высоцким.

"Кони привередливые"

Песня, написанная в начале 1972 года. Это одна из самых известных песен поэта. Трагическая песня, исполняющаяся "с надрывом". Это рассказ человека от первого лица, как он предчувствует свою смерть.

"Я не люблю"

Песня была написана в 1968-69 годах. Написана была для фильма "Опасные гастроли", но в картину не вошла. Исполнялась в спектакле театра "Современник" "Свой остров".

Напомним, ранее мы вспоминали самые яркие цитаты Владимира Высоцкого.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Всемирный день The Beatles: в каких фильмах прозвучали песни легендарной группы
кино песни стихи Владимир Высоцкий марина влади
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Картофельная запеканка с грибами в духовке
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:49Events

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

Сегодня, 08:33Events

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Сегодня, 01:43Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Вчера, 23:02Events

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

Вчера, 19:40Шоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

Вчера, 19:27Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 15:42Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:54Техно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

Вчера, 12:37Психология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Вчера, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

23 январяEvents

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

23 январяFood

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

23 январяFun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

Новости партнеров

Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Как понять, что мужчина безумно влюблен?