"Паразиты" повторно выходят в украинский прокат: ТОП-5 причин посмотреть фильм

"Паразиты" являются одним из главных претендентов на "Оскар-2020"

"Паразиты" Фото: YouTube

Корейский трагикомический триллер "Паразиты" Пон Чжун Хо постепенно завоевывает симпатии зрителей. 6 февраля фильм снова выйдет на экраны украинских кинотеатров.

Картина уже получила две награды премии "BAFTA-2020" – как лучший иностранный фильм и за лучший оригинальный сценарий. Сейчас же фильм претендует на получение премии "Оскар" в номинациях за лучший фильм, режиссуру, сценарий, монтаж, художника-постановщика и лучший международный фильм.

Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида", смотрите подробности:

Предлагаем читателям узнать интересные факты и причины, почему стоит посмотреть фильм "Паразиты".

Интересные факты о фильме "Паразиты":

Съемочный период фильма длился всего несколько месяцев – с 18 мая по 19 сентября 2018 года.

Герой картины Ки-джон подделывает брату документы университета Енсе – одного из трех самых престижных вузов Южной Кореи. Этот университет окончил режиссер фильма.

Это первый южнокорейский фильм, получивший высшую награду Каннского кинофестиваля. Как раз это произошло в год 100-летия корейского кино.

До премьеры в Южной Корее права на показ фильма были проданы в 192 страны, что стало рекордом для южнокорейского фильма.

Для роли Чхун-сук актриса Чан Хе-джин поправилась на 15 кг.

Главные причины посмотреть "Паразитов" Пон Чжун Хо:

История "Паразитов" разворачивается вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает об еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Режиссер описывает "Паразитов" как "комедию без клоунов и трагедию без воров".

Фильм добрался до наших кинотеатров спустя примерно месяц после победы на Каннском кинофестивале, а если учесть предпремьерные показы, то и того раньше. Ковать пока горячо и выпускать новинки сразу после участия на фестивалях становится новой нормой для прокатчиков.

Как ни крути, а это просто один из главных фильмов года, который глупо пропускать. Каждый год на премии "Оскар" лидирующие позиции в категории "Лучший фильм на иностранном языке", как правило, занимают фильмы-участники Каннского кинофестиваля.

Большая редкость, что на Каннском кинофестивале побеждает по-настоящему зрительский фильм, изобретательный и напористый в своей манипуляции жанрами. "Паразиты" играючи сочетают комедию, фильм-ограбление, хоррор и трагедию. Фильм не соответствует представлению о стереотипном триумфаторе из Канн – и это подкупает.

Напомним, что фильм "Паразиты" станет основой для нового мини-сериала HBO.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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