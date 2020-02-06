Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Паразиты" повторно выходят в украинский прокат: ТОП-5 причин посмотреть фильм

"Паразиты" являются одним из главных претендентов на "Оскар-2020"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
"Паразиты"
"Паразиты"
Фото: YouTube

Корейский трагикомический триллер "Паразиты" Пон Чжун Хо постепенно завоевывает симпатии зрителей. 6 февраля фильм снова выйдет на экраны украинских кинотеатров.

Картина уже получила две награды премии "BAFTA-2020" – как лучший иностранный фильм и за лучший оригинальный сценарий. Сейчас же фильм претендует на получение премии "Оскар" в номинациях за лучший фильм, режиссуру, сценарий, монтаж, художника-постановщика и лучший международный фильм.

Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида", смотрите подробности:

Предлагаем читателям узнать интересные факты и причины, почему стоит посмотреть фильм "Паразиты".

Интересные факты о фильме "Паразиты":

  • Съемочный период фильма длился всего несколько месяцев – с 18 мая по 19 сентября 2018 года.
  • Герой картины Ки-джон подделывает брату документы университета Енсе – одного из трех самых престижных вузов Южной Кореи. Этот университет окончил режиссер фильма.
  • Это первый южнокорейский фильм, получивший высшую награду Каннского кинофестиваля. Как раз это произошло в год 100-летия корейского кино.
  • До премьеры в Южной Корее права на показ фильма были проданы в 192 страны, что стало рекордом для южнокорейского фильма.
  • Для роли Чхун-сук актриса Чан Хе-джин поправилась на 15 кг.

Главные причины посмотреть "Паразитов" Пон Чжун Хо:

История "Паразитов" разворачивается вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает об еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Режиссер описывает "Паразитов" как "комедию без клоунов и трагедию без воров".

Читайте также:
Какой фильм получит "Оскар 2020" – голосование

Фильм добрался до наших кинотеатров спустя примерно месяц после победы на Каннском кинофестивале, а если учесть предпремьерные показы, то и того раньше. Ковать пока горячо и выпускать новинки сразу после участия на фестивалях становится новой нормой для прокатчиков.

Как ни крути, а это просто один из главных фильмов года, который глупо пропускать. Каждый год на премии "Оскар" лидирующие позиции в категории "Лучший фильм на иностранном языке", как правило, занимают фильмы-участники Каннского кинофестиваля.

Большая редкость, что на Каннском кинофестивале побеждает по-настоящему зрительский фильм, изобретательный и напористый в своей манипуляции жанрами. "Паразиты" играючи сочетают комедию, фильм-ограбление, хоррор и трагедию. Фильм не соответствует представлению о стереотипном триумфаторе из Канн – и это подкупает.

Напомним, что фильм "Паразиты" станет основой для нового мини-сериала HBO.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украинский эксперт назвала вероятных призеров Оскара 2020 "1917": ТОП-5 причин посмотреть фильм, который является главным претендентом на Оскар
фильм паразиты сценарий Оскар 2020
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Сегодня, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 16:38Fun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

Вчера, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Вчера, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Вчера, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFood

Рецепт самого вкусного салата из печени трески

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

4 февраляFun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

4 февраляШоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Новости партнеров

Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Что пить, чтобы снизить давление
Что пить, чтобы снизить давление
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови