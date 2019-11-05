Пасхалка про Женщину-кошку: режиссер "Джокера" опубликовал фото со съемок фильма

Подсказка для внимательных от Тодда Филлипса

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал настоящим рекордсменом по количеству номинаций на премию "Оскар" в этом году. Фильм "Джокер", главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, получил наибольший успех среди всех премьер, вышедших в октябре.

А на днях режиссер ленты поделился закулисным взглядом на создание "Джокера", разместив у себя в Instagram ряд фотографий со съемок. На одной из снимков можно заметить отсылку к легендарному персонажу комиксов о Готэме – Женщине-кошке!

Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1

Так, на странице в тетради Артура изображена почти раздетая женщина, верхняя половина которой заменена мультяшной кошкой, присутствует и другая женщина, будто сидящая верхом на коте. Намек, конечно, получился куда более чем прозрачный, как если бы Тодд Филлипс и команда "Джокера" поместили в повествование нечто вроде упоминания о том, как Артур Флек знал некую Селину Кайл, и потому эта пасхалка особенно интересна.

Кстати, отсылка к Женщине-кошке ценна еще и потому, что она и Джокер существуют во вселенной DC равное время. Оба персонажа появились в 1940-х годах в серии комиксов "Бэтмен #1".

Отметим, что Селина Кайл вернется на экраны уже относительно скоро. В июне 2021 года ожидается премьера "Бэтмена" Мэтта Ривза, где роль гениальной воровки исполнит Зои Кравиц.

Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 Кадры со съемки фильма "Джокер" Фото: instagram.com/toddphillips1 1/8

Напомним, ранее актер Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии.

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