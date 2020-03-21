Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Патти Смит впервые выступит в Украине

"Крестная мать панк-рока" приедет в Киев с эксклюзивным шоу

Инна Петрова
Сегодня, 10:09

В 2007 году ее имя было включено в Зал славы рок-н-ролла, а ее дебютный альбом Horses 1975 года занимает ведущее место среди 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Патти Смит впервые выступит в Украине в августе 2020 года.

Несмотря на то, что мероприятия по всему миру отменяют из-за коронавируса, находятся исполнители, которые анонсируют свои концерты. Певица, поэтесса и "крестная мать панк-рока" Патти Смит привезет в столицу эксклюзивную программу под названием "Вечер разговоров и музыки". Вместе с ней перед украинской публикой также выступит музыкант Тони Шанахан.

Патти Смит впервые выступит в Украине
Патти Смит впервые выступит в Украине
Фото: instagram.com/thisispattismith/

В программе Патти Смит будут самые известные песни, стихи и куча потрясающих историй из жизни артистки.

"Менять мир — не дело искусства. Это дело людей. Власть не у музыканта, а у народа", — неоднократно заявляла исполнительница.

В начале своей карьеры в 70-х американка стала настоящей "иконой" для своего поколения. Творчество Патти всегда было провокационным, переполненным чувством справедливости и неравнодушия к социальным темам и темам мировоззрения.

Певица удостоена награды Американской ассоциации композиторов, авторов и издателей (ASCAP), а в 2010 году была опубликована книга ее мемуаров Just Kids, посвященная взаимоотношениям с фотографом Робертом Мэплторпом. Книга была удостоена Национальной Книжной Премии США в категории документальной прозы.

Патти Смит выступит в Киеве 29 августа 2020 года в Национальном академическом драматическом театре им. И. Франко.

Смотрите, как звезды путешествуют во время коронавируса:

Ранее мы писали, что Каннский фестиваль-2020 переносят из-за COVID-19.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Энтони Хопкинс сыграл с котом на пианино: трогательное видео Концерты онлайн: кого из артистов послушать во время карантина Nothing But Thieves отменили тур по Украине из-за коронавируса
выступление музыка концерт Патти Смит
Реклама

Новости партнеров

С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
Китайские ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Китайские ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)

Популярные статьи

Вчера, 20:50Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 16:08Психология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

Вчера, 14:31Техно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

Вчера, 14:29Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 13:59Психология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

Вчера, 12:55Афиша

Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

Вчера, 10:52Fun

Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"

Вчера, 09:19Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

19 мартаFood

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

19 мартаFun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

19 мартаFun

Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

19 мартаFood

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

Новости партнеров

"Насиликоненная": Ани Лорак удивила бюстом в тизере нового клипа
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
"Папина доченька": в сети появилось фото внучки Ольги Сумской
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Кардиологи назвали главное правило правильного питания
Кардиологи назвали главное правило правильного питания
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости