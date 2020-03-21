Патти Смит впервые выступит в Украине

"Крестная мать панк-рока" приедет в Киев с эксклюзивным шоу

В 2007 году ее имя было включено в Зал славы рок-н-ролла, а ее дебютный альбом Horses 1975 года занимает ведущее место среди 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Патти Смит впервые выступит в Украине в августе 2020 года.

Несмотря на то, что мероприятия по всему миру отменяют из-за коронавируса, находятся исполнители, которые анонсируют свои концерты. Певица, поэтесса и "крестная мать панк-рока" Патти Смит привезет в столицу эксклюзивную программу под названием "Вечер разговоров и музыки". Вместе с ней перед украинской публикой также выступит музыкант Тони Шанахан.

Патти Смит впервые выступит в Украине Фото: instagram.com/thisispattismith/

В программе Патти Смит будут самые известные песни, стихи и куча потрясающих историй из жизни артистки.

"Менять мир — не дело искусства. Это дело людей. Власть не у музыканта, а у народа", — неоднократно заявляла исполнительница.

В начале своей карьеры в 70-х американка стала настоящей "иконой" для своего поколения. Творчество Патти всегда было провокационным, переполненным чувством справедливости и неравнодушия к социальным темам и темам мировоззрения.

Певица удостоена награды Американской ассоциации композиторов, авторов и издателей (ASCAP), а в 2010 году была опубликована книга ее мемуаров Just Kids, посвященная взаимоотношениям с фотографом Робертом Мэплторпом. Книга была удостоена Национальной Книжной Премии США в категории документальной прозы.

Патти Смит выступит в Киеве 29 августа 2020 года в Национальном академическом драматическом театре им. И. Франко.

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