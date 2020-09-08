Пенелопа Крус сыграет главную роль в фильме о резонансных 70-х в Италии

Знаменитая испанская актриса готовится к новой роли

46-летняя оскароносная актриса Пенелопа Крус сыграет главную роль в фильме итальянского режиссера Эмануэле Криалезе L’immensita, несколько фильмов которого ранее выдвигались на "Оскар" от Италии. Напомним, что 28 апреля Пенелопа Крус отпраздновала свой день рождения и мы показали, как актриса выглядела в молодости.

Фильм L’immensita расскажет о жизни Клары и ее семьи, живущей на окраине города. Действие сюжета развернется в 70-е годы в Риме, когда в Италии был непростой период. Пенелопа Крус сыграет Клару. Об этом сообщает Variety.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Известно, что съемки фильма стартуют летом 2021 года.

Сценарий напишет Эмануэле Криалезе и Франческа Маньери – одна из сценаристов сериала "Черная Луна", вышедшего в этом году.

Этой осенью Пенелопа Крус начнет сниматься в новом фильме Педро Альмодовара Madres Paralelas, который повествует о двух матерях, родивших в один день.

Ранее мы сообщали, что польскую комедийную драму об украинском иммигранте выдвинули на "Оскар".

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