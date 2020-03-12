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Пеннивайз, Волан-де-Морт и Маска появятся в сиквеле "Космического джема"

Вторая часть известной комедии выйдет на экраны в 2021 году

Инна Петрова
Сегодня, 14:58

В сети появились кадры со съемочной площадки фильма "Космический джем 2". В продолжении культовой комедии с мультяшками появятся Джокер, Пеннивайз, Волан-де-Морт и Маска из картины с Джиммом Керри. Премьера фильма запланирована на июль 2021 года.

Пеннивайз, Волан-де-Морт и Маска появятся в сиквеле "Космического джема"
Пеннивайз, Волан-де-Морт и Маска появятся в сиквеле "Космического джема"

Ролик, который был опубликован в Instagram, показан во время одного из мероприятий кинокомпании Warner Bros. В кадре появляются такие персонажи, как Маска, Джокер и даже Волан-де-Морт. Камео также получила Злая Ведьма из "Волшебника страны Оз".

INSTAGRAM

Сюжет новой части "Космического джема" пока держится в секрете. Режиссером картины станет Малкольм Д. Ли, а продюсером выступит Райан Куглер, известный как постановщик "Черной пантеры". В фильме снимутся Леброн Джеймс, Дон Чидл, Сонекуа Мартин-Грин, Мартин Клебба и другие.

Напомним, что в оригинальном фильме 1996 года пришельцы с планеты Гора Придурков захотели захватить персонажей Looney Tunes. Однако те не растерялись, и во главе с Багзом Банни и Майклом Джорданом дали им отпор в баскетбольной игре.

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Ранее Джеймс Ганн сообщил о завершении съемок "Отряда самоубийц 2".

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