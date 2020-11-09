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Перед премьерой четвертого сезона "Короны" в Сети появилось редкое архивное фото принцессы Дианы с братом

Сегодня, 19:12

Чарльз Спенсер поделился воспоминаниями о детстве в преддверии нового сезона

Меньше недели осталось до премьеры четвертого сезона сериала "Корона", о сюжете и актерском составе мы рассказывали ранее. Тем временем младший брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер заинтриговал пользователей в сети архивным снимком.

Напомним, что в сюжет четвертого сезона знаменитого сериала будет сфокусирован не только на отношениях королевы и Маргарет Тэтчер, но и истории принцессы Дианы и ее супруга. Непременно нам покажут их свадьбу, рождение принцев Уильяма и Гарри, известный взлом в Букингемском дворце и трагичные события. Поэтому сейчас все внимание поклонников сериала приковано не только к актрисе Эмме Коррин, которая играет принцессу Диану, но и новым деталям о ее жизни.

Чарльз Спенсер и юная принцесса Диана
Чарльз Спенсер и юная принцесса Диана
Фото: twitter.com/cspencer1508

Как сообщает Daily Mail, на фотографии, опубликованной в Twitter, показан снимок, сделанный в 1967 году. Диана и Чарльз Спенсеры улыбаются фотографу. Чарльз одет в поло и синие шорты, а Диана – полосатый сарафан с рукавами-колокольчиками.

В публикации Чарльз Спенсер не упомянул, что послужило мотивом показать именно этот снимок в Сети.

Эта детская фотография никогда ранее не публиковалась нигде, но согласно изданию People, снимок был выбран для публикации в панегирике на похоронах принцессы Дианы в 1997 году. Кроме того, в интервью для People несколько лет назад Чарльз спенсер раскрыл, что принцессу Диану никогда не называли леди Ди. Это было инициативой прессы именовать ее так.

Что известно о сюжете четвертого сезона сериала "Корона"

События четвёртого сезона охватывают период с 1979 до 1990 года. Как сообщает The Times, в эпизодах будут представлены разногласия королевы и Маргарет Тэтчер, когда та была премьер-министром в столь бурный период для королевской семьи: конфликт между ними из-за апартеида в Южной Африке, а также значимые политические события того времени – забастовка шахтёров и Фолклендская война 1982 года.

Ключевыми станут события, разворачивающиеся в отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы – их свадьбу, рождение принцев Уильяма и Гарри, поездку Чарльза и Дианы в Австралию, их разногласия и любовный треугольник в браке.

Эмма Коррин в образе принцессы Дианы на съемках сериала "Корона"
Эмма Коррин в образе принцессы Дианы на съемках сериала "Корона"
Фото: Pinterest

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