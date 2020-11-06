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Первая темнокожая женщина-агент 007: Лашана Линч рассказала о том, как справилась с травлей из-за роли

Сегодня, 13:43

Актриса уверена, что актеры должны быть честны со зрителями

Британская актриса Лашана Линч, которая играет роль нового агента 007 в предстоящем фильме о Джеймсе Бонде, рассказала, что пережила из-за этой роли.

Напомним, что премьеру фильма "007: Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли перенесли на весну 2021 года из-за пандемии коронавируса. Однако еще ранее в Сети распространилась информация, что нового агента 007 в 25-м фильме Бондианы играет темнокожая актриса. Это не просто вызвало резонанс, но и спровоцировало массу гневных сообщений в сторону самой актрисы – Лашаны Линч.

О травле, которую пришлось пережить, Лашана Линч рассказала в большом интервью журналу Harper’s Bazaar.

Лашана Линч
Лашана Линч
Фото: Getty Images

Бурная реакция киноманов на выбор того или иного актера, особенно если это касается "мало представленных на экране групп населения" стала трендом последних лет. Поэтому Лашана Линч призналась, что ей пришлось отказаться от соцсетей на время и даже ограничить круг общения.

"Любая другая чернокожая женщина на этой роли подверглась бы похожему, на нее бы также нападали. Мне просто нужно напоминать себе, что диалог происходит, и я часть чего-то революционного", – рассказала Лашана Линч.

Актриса отметила, что сейчас актеры не должны бояться делиться со зрителями своим опытом, пусть он порой и негативный. По ее мнению, "настало время реальных дел и честных диалогов".

Лашана Линч в роли агента 007
Лашана Линч в роли агента 007
Фото: themoviedb.org

Фильм "Не время умирать" – последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке, а звание агента 007 переходит к Наоми, которую играет Лашана Линч. Тем временем с Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.

Напомним, что на днях в Twitter разгорелся скандал из-за того, что Анну Болейн сыграет темнокожая актриса.

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