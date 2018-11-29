Первое издание Николая Гоголя продали на аукционе

Цену в ходе торгов подняли в три раза

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" писателя Николая Гоголя продали на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году, в типографии А. Плюшара. Отметим. что этот сборник стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе в Лондоне. В ходе торгов ее цена выросла почти втрое. Сначала организаторы рассчитывали выручить за нее около 90та тысяч долларов.

Напомним, на аукционе Julien's Auctions продали награду Золотой глобус, которая была присуждена Мэрилин Монро в 1961 году. Статуэтку продали за 250 тысяч долларов.

Ранее на аукционе среди лотов выставили вещи легендарного музыканта Виктора Цоя, а среди них был автомобильный номер, который висел на "Москвиче", когда артист разбился.

А вот в Женеве состоялись торги года – аукционный дом Sotheby's выставил на продажу коллекцию драгоценностей последней королевы Франции Марии-Антуанетты.