Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

День знаний для первоклассников – волнительное событие. Мы собрали подборку веселых поздравлений

Поздравления с 1 сентября первокласснику Фото: Depositphotos

Новый учебный год уже практически на пороге. Новости "Сегодня" даже выяснили, когда же состоится линейка, если 1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье. Наиболее волнительным первый звонок станет для первоклашек.

Смотрите видео о том, как в Тернополе ученики и студенты с 1 сентября будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах:

Маленьких "почемучек" нужно весело поздравить с первым в их жизни учебным годом. Мы сделали интересную подборку - поздравления с 1 сентября первокласснику!

Поздравления первокласснику с 1 сентября от родителей в прозе и стихах

В первый класс шагаешь смело

И улыбка до ушей,

Пожелаем вдохновенья,

Самых красочных идей.



Пусть все будет интересно,

Школа, класс твой удивит,

Педагог пусть будет честным,

Учит пусть и веселит.

***

Ты больше не ребенок,

Теперь ты ученик!

Все отложи игрушки,

Твой друг теперь дневник.



Пускай он наполняется

Отметками лишь пять,

И на уроках школьных,

За партой, не скучать.

***

Чтобы очень много знать,

Нужно в школе побывать,

И не просто посидеть,

А двенадцатки иметь!



Нужно хорошо учиться,

Чтоб уметь читать, писать,

Думать больше, а не злиться,

И задачки все решать.



И читать побольше книжек,

Сочинения писать,

Знания — крутая фишка,

Очень модно — много знать!

Поздравление первоклассника с 1 сентября Фото: Instagram

***

У тебя сегодня праздник.

Ты возьмешь букет цветов

И пойдешь с букетом в школу.

Вот, костюм уже готов.



Будешь в школе ты учиться

Рисовать, читать, писать.

Даже ноты ты узнаешь,

Будешь песни исполнять.



И тебя мы поздравляем,

Крепко руку тебе жмем.

И от всей души желаем

Быть отличником во всем.

***

Ты сегодня ступил на дорогу знаний, выложенную из гранита наук. Я желаю тебе доброго и легкого пути по этой дороге. Пускай путешествие в невероятно интересный мир науки, приносит только радость и стремление идти все дальше и дальше. Поздравляю с днем знаний.

***

С волнением и радостью сегодня ты впервые войдешь в свой класс. Сегодня школа откроет для тебя двери в новый и невероятно интересный мир. Поздравляю с началом школьной жизни и прекрасным праздником, днем знаний. Желаю отличной учебы и успешного покорения наук. Старайся, стремись и учись только на высокие оценки!

Поздравления с 1 сентября первокласснику и родителям

Вас, родители, поздравить

Я хочу с прекрасным днем.

Грызть пора гранит науки.

Будет всё пускай путем.



Я в День знаний вам желаю

Быть терпимыми всегда,

Верить свято в свое чадо,

Не сдаваться никогда.



Вспомнить нужно всю программу,

Что прошли когда-то вы,

И с ребенком славным в паре

Вам достигнуть высоты.

***

День сентябрьский сегодня

На учебу всех зовет.

Мамы, папы, поздравляем,

Дел и вам перепадет.



Пожелать хочу терпения

С чадом выучить урок,

Позитива, вдохновения,

Чтобы сдать задания в срок.



Год учебный пусть откроет

Вам свой новый горизонт,

Вам с ребенком я желаю

Составлять единый фронт.

Поздравления с 1 сентября первокласснику открытка Фото: Instagram

***

Для родителей День знаний —

День надежд, воспоминаний,

День приятных ожиданий,

Очень важных пожеланий:



Чтобы дети успевали,

Ничего не пропускали.

В школу чтоб не вызывали,

Меньше на ремонт сдавали.



Мы желаем вам терпения,

Смелых планов воплощения,

Боевого настроения

И огромного везения!

***

Знаете сами, папы и мамы,

Как же трудна эта нынче программа.

Дети учиться теперь не хотят,

Лишь в телефон и компьютер глядят.

Личным примером пора показать,

Что знания в книгах стоит искать.

Что вовсе не скучно, не трудно учиться,

Если стараться и не лениться.

Пусть знания будут богатством всегда,

Которое ценит вся ваша семья.

***

Тетради, книжки и пеналы,

Банты, портфели, буквари,

Вы этот день так долго ждали,

Детишки в школу вновь пошли!



С днем знаний вас я поздравляю,

Терпенья, счастья и добра,

Чтоб детки хорошо учились,

Чтоб радовали вас всегда!

Поздравление первокласснику от бабушки и дедушки

Родная внученька, учись,

Чтоб умной, мудрой быть всегда,

Не будь ленивой, напрягись,

Ведь ум наш требует труда!



Пусть все тебе легко дается,

На "пять" учи любой предмет!

Пусть ярко светит тебе солнце,

И помни, что ученье — свет!

***

С Днем знаний, внученька моя!

Здоровья, радости, терпенья!

Встречает школа радостно тебя,

Ученики тебе там рады, без сомненья.



Желаю я тебе, любимая моя,

Примерной ученицей оставаться.

Чтобы тобой гордилась вся семья,

Тебе желаю никогда я не сдаваться.

***

Дорогой, любимый внук!

В школу все спешат вокруг!

Вот и ты — наш ученик,

В знаний День начни дневник

Лишь с оценочки "отлично".

И иди ты напрямик

К новым ярким рубежам.

Я хочу, чтоб было нам

Чем, тобой, дружок, гордиться.

Обещай всему учиться,

Знай, что все вокруг науки

В жизни могут пригодиться.

***

Мой внук, моя надежна и отрада,

Тебя поздравить очень рада!

День знаний отмечаем мы.

Желаю я тебе достигнуть высоты.



Желаю выучить буквально все уроки,

Желаю много интересного узнать,

Желаю, чтоб тебя любили педагоги,

Чтоб не приходилось, внук, тебе скучать.

***

Внучок, сердечно поздравляю

Тебя сегодня с Первым сентября!

Пусть вдохновение не иссякает,

Пусть окружают в школе верные друзья.



Пусть никогда тревоги не терзают,

Пусть получается по жизни все.

С Днем знаний снова поздравляю!

Пусть у тебя все будет хорошо.

***

Дорогой мой и любимый внук

С 1 сентября душевно поздравляю!

Провести без горестей и скук

Год учебный искренне желаю.



Пусть уроки в пользу все пойдут,

Не прогуливай, конечно.

Дома пусть встречают радость и уют,

Будет все пускай успешно.

Поздравления с 1 сентября первокласснику: картинки , открытки

Поздравления с 1 сентября первокласснику: картинки и открытки Фото: Depositphotos Поздравления с 1 сентября первокласснику: картинки и открытки Фото: Depositphotos Поздравления с 1 сентября первокласснику: картинки и открытки Фото: Depositphotos Поздравления с 1 сентября первокласснику: картинки и открытки Фото: Depositphotos Поздравления с 1 сентября первокласснику: картинки и открытки Фото: Depositphotos 1/5

Напомним, ранее "Сегодня" сделали интересную подборку - какие песни на 1 сентября выбрать для 11-го класса и для первоклашек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram