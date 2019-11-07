Первый скандал: известный фильм сняли с "Оскара 2020" из-за диалогов на английском языке

Убрали картину "Львиное сердце" – первый фильм из Нигерии, попавший в лонг-лист киноакадемии

"Оскар" Фото: AFP

Еще ни одна церемония награждения премии "Оскар", наверное, не проходила без скандалов. В прошлом году церемония прошла без ведущего, а в этом году причина скандала в другом. Дело в том, что из списка номинантов на премию в категории "Лучший международный художественный фильм" убрали картину "Львиное сердце" – первый фильм из Нигерии, попавший в лонг-лист киноакадемии. Об этом сообщает BBC.

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Хоть киноакадемия переименовала номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" в "Лучший международный художественный фильм", условия остались прежними: к участию допускаются фильмы на всех языках, кроме английского. Из-за этого "Львиному сердцу" и отказали в допуске, так как большая часть диалогов в нем звучит на английском языке и только изредка можно услышать наречие народа игбо.

Создатели и поклонники фильма возмущены таким решением киноакадемии, так как английский – официальный язык в Нигерии, которая до 1960 года была британской колонией. В остальном, по их мнению, фильм полностью соответствует категории международного.

Напомним, Американская киноакадемия объявила дату проведения следующей церемонии. 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

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