Первый взгляд на Элизабет Олсен и Пола Беттани: появились подробности сериала "Ванда/Вижн"

Это супергеройский сериал студии Marvel

"Ванда и Вижн" Фото: YouTube

Студия Marvel готовит новые сильные проекты. Помимо анонсированных сериалов "Женщина-Халк", "Лунный рыцарь" и "Мисс Марвел", зрители увидеть и историю любимых персонажей – Алой ведьмы и Вижена. В новом сериале "Ванда/Вижн" назад в прошлое отправятся Ванда Максимофф и Вижн.

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На днях в рамках конвенции D23 был представлен дебютный концепт-арт этого сериала , чьи события будут развиваться во вселенной MCU, и он точно вас удивит тем, в каком образе показывает своих главных героев.

На арте Ванда и Вижн, которых воплощают актеры Элизабет Олсен и Пол Беттани, изображены в образе американской пары из 1950-х, которая сидит в гостиной своего дома в пригороде перед телевизором и мило общается. Их прически копируют прически Стива Роджерса и Пегги Картер из "Первого мстителя", чьи события развивались во время Второй мировой войны, а поверх своего красного платья Ванда надела белый фартук.

Скриншот из Instagram

Алое свечение, которое исходит от телевизора и делает пару цветной на фоне черно-белого дома, намекает на то, что в этой счастливой реальности замешаны силы Ванды - после смерти любимого она могла создать в своей голове альтернативную реальность, вдохновленную любимым ситкомом.

Отметим, что Вижн погиб в финале фильма "Мстители: Война бесконечности".

Президент Marvel Studios Кевин Файги отметил, что сериал будет необычным: "наполовину классическим ситкомом и наполовину зрелищем в духе MCU". Премьера сериала "Ванда/Вижн" состоится весной 2021 года.

Напомним, съемки сериала запланированы на осень 2019 года и что общий хронометраж шоу составит шесть часов, но пока неизвестно, на сколько эпизодов этот хронометраж будет разбит.

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