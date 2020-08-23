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Первый взгляд на нового Бэтмена: вышел тизер фильма с Робертом Паттинсоном

Сегодня, 10:50

Съемки картины пока продолжаются

Минувшей ночью на онлайн-конвенции DC FanDome 2020 показали первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. Главную роль в картине исполнил британский актер Роберт Паттинсон.

В коротком ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале компании Warner Brothers, Паттинсон предстал в образе "темного рыцаря" Бэтмена, а также – Брюса Уэйна, кем он на самом деле является.

Известно, что работа над фильмом все еще продолжается. Предположительно, новый "Бэтмен" выйдет на большие экраны в 2021 году.

Роберт Паттинсон в фильме "Бэтмен"
Роберт Паттинсон в фильме "Бэтмен"
Фото: YouTube

В основе сюжета – история жизни Брюса Уэйна спустя два года после того, как она стал Бэтменом. В тизере мы видим, как главный герой получает таинственные послания от неизвестного злодея. Создатели картины также показали нам мрачный Готэм, бэтмобиль, комиссара Джима Гордона и Женщину-кошку.

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Кроме Роберта Паттинсона в фильме снялись Энди Серкис (Альфред), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин) и другие.

Фильм "Помни меня" с Робертом Паттинсоном
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Напомним, что еще в начале марта этого года стало известно, что съемки нового "Бэтмена" отложили на две недели из-за коронавируса.

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