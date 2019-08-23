Первый звонок 2019: креативный сценарий 1 сентября

Это оригинальные тексты и стихи на 1 сентября

Сценарий на 1 сентября Фото: Depositphotos

1 сентября, традиционно отмечается День знаний. Все ученики идут в школу, чтобы начать свой новый учебный год, а первоклассники – впервые сесть за парты. "Сегодня" уже собрали самые оригинальные и короткие стихи для первоклашек.

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Эти тексты подойдут и для школьной праздничной линейки на 1 сентября, и для выступления перед учителем на классном часе. Теперь предлагаем оригинальный сценарий 1 сентября в школе на линейке.

Сценарий для первоклассников 1 сентября

В День знаний первоклассники впервые знакомятся со школой, одноклассниками и первой учительницей. По сценарию, 1 сентября для первоклашек начинается с линейки. После торжественной части с поздравлениями и пожеланиями от педагогов, родителей и гостей преподаватели разводят учеников по классам.

Сценарий 1 сентября Фото: Pixabay

Начинается первый урок. Конечно, в течение сорока пяти минут ребятам сложно объяснить правила поведения в школе, познакомить их с расписанием, планом обучения. Но сценарий урока 1 сентября позволит учителю и родителям ничего не забыть и правильно расставить акценты.

Дети в возрасте 6- 7 лет лучше воспринимают информацию, увиденную на картинках, фотографиях. Именно поэтому первое школьное занятие можно начать с презентации – оформленного в видео и фото рассказа о мире, Украине, важности получения знаний.

Сценарий 1 сентября линейки в школе или колледже

Звучит песня школьной тематики. На дверях школы плакат с изображением звонка. Ведущий: Здравствуйте, любимые учителя!

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие гости!

Ведущий:: Сентябрь наступил, закончилось лето, Пришел праздник знаний, учебы, отметок!

Ведущая: Дети, родители, учителя, С праздником вас поздравляем, друзья!

Ведущий: Слово для открытия праздника Дня знаний и поздравления предоставляется директору школы.

Ведущая: Для поздравления слово предоставляется классному руководителю 11 класса.

Ведущий: Школьные двери вновь распахнутся, Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня – праздничный час!

Ведущая: С праздником мы поздравляем всех вас!

Ведущий: Дорогие первоклассники! Первый раз пришли вы в школу, Первый раз в первый класс, Все для вас сегодня ново, Все волнует вас сейчас! Дорогие малыши, Знаем, вы готовились! Рассказать свои стихи, Вы уже настроились!

Под музыку выходят первоклассники.

1-й: Мы теперь совсем большие,

В школу мы пришли.

И теперь никто не скажет,

Что мы малыши.

2-й: Оставайтесь, куклы, дома,

Ухожу учиться в школу,

Некогда теперь играть,

Книжки буду я читать!

3-й: В зеркало я очень долго

На себя смотрел,

Удивлялся все: когда же

Вырасти успел!

Был вчера малыш-разбойник,

А теперь я взрослый, школьник!

4-й: Почему-то мама с папой

Так разволновались,

Словно вместо меня в школу

В первый раз собрались!

Ведущий: А для 11-классников это последнее первое сентября в родной школе.

Ведущая: Сегодня не просто День знаний, сегодня День рождения нового учебного года.

Ведущий: А какой же день рождения без гостей, без подарков?

Мелодия, входят сказочные герои. (Пятачок дарит медные пятачки или медали 11-классникам, Мальвина – будильник)

Сценарий 1 сентября для 11-классников

Вход школы оформлен в виде парусника. На символических парусах надписи: "До свидания, лето!", "Прощайте, каникулы!", "Здравствуй, школа!", "Семь футов под килем!", "Счастливого плавания!". Около микрофонов установлен штурвал. Украшают вход в школу разноцветные воздушные шары. Звучат песни о школе. Раздаются фанфары или сигнал "Слушайте все!". К микрофонам выходят ведущие – девушка и парень.

Девушка. Сегодня наш школьный корабль отправляется в длительное плавание, на целых девять месяцев.

Парень. И сегодня на наш школьный корабль прибыла новая команда — первоклассники. Давайте дружными аплодисментами поприветствуем их.

Девушка. И мне очень хочется сразу же сделать небольшой подарок первоклассникам, чтобы у них круглый год было прекрасное настроение

Исполняется танец.

Парень. Мы приветствуем сегодня и тех, кто последний год будет плыть по волнам школьных знаний — наших одиннадцатиклассников

Девушка. Праздничную вахту на корабле несут.

Ведущие представляют друг друга.

Парень. На нашем школьном корабле большая команда из учащихся, учителей, поваров.

Девушка. А самый главный на нашем корабле — бессменный капитан. Даем ему слово.

Выступление директора школы.

Парень. У капитана много помощников среди учителей и ребят. Со временем наши дорогие первоклассники всех узнают и со всеми познакомятся.

Девушка. А сейчас даем слово старым "морским волкам" — 11-м классам.

К микрофону выходят представители от выпускных 11-х классов.

Далее слово предоставляется родителям 11-классников. По сценарию Дня знаний 1 сентября – старшеклассники дарят подарки малышам и говорят напутствия. После музыкальной паузы все заходят на уроки.

Напомним, ранее "Сегодня" написали об истории и традициях 1 сентября.

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