Первый звонок 2019: креативный сценарий 1 сентября
Это оригинальные тексты и стихи на 1 сентября
1 сентября, традиционно отмечается День знаний. Все ученики идут в школу, чтобы начать свой новый учебный год, а первоклассники – впервые сесть за парты. "Сегодня" уже собрали самые оригинальные и короткие стихи для первоклашек.
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Эти тексты подойдут и для школьной праздничной линейки на 1 сентября, и для выступления перед учителем на классном часе. Теперь предлагаем оригинальный сценарий 1 сентября в школе на линейке.
В День знаний первоклассники впервые знакомятся со школой, одноклассниками и первой учительницей. По сценарию, 1 сентября для первоклашек начинается с линейки. После торжественной части с поздравлениями и пожеланиями от педагогов, родителей и гостей преподаватели разводят учеников по классам.
Начинается первый урок. Конечно, в течение сорока пяти минут ребятам сложно объяснить правила поведения в школе, познакомить их с расписанием, планом обучения. Но сценарий урока 1 сентября позволит учителю и родителям ничего не забыть и правильно расставить акценты.
Дети в возрасте 6- 7 лет лучше воспринимают информацию, увиденную на картинках, фотографиях. Именно поэтому первое школьное занятие можно начать с презентации – оформленного в видео и фото рассказа о мире, Украине, важности получения знаний.
Звучит песня школьной тематики. На дверях школы плакат с изображением звонка. Ведущий: Здравствуйте, любимые учителя!
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие гости!
Ведущий:: Сентябрь наступил, закончилось лето, Пришел праздник знаний, учебы, отметок!
Ведущая: Дети, родители, учителя, С праздником вас поздравляем, друзья!
Ведущий: Слово для открытия праздника Дня знаний и поздравления предоставляется директору школы.
Ведущая: Для поздравления слово предоставляется классному руководителю 11 класса.
Ведущий: Школьные двери вновь распахнутся, Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня – праздничный час!
Ведущая: С праздником мы поздравляем всех вас!
Ведущий: Дорогие первоклассники! Первый раз пришли вы в школу, Первый раз в первый класс, Все для вас сегодня ново, Все волнует вас сейчас! Дорогие малыши, Знаем, вы готовились! Рассказать свои стихи, Вы уже настроились!
Под музыку выходят первоклассники.
1-й: Мы теперь совсем большие,
В школу мы пришли.
И теперь никто не скажет,
Что мы малыши.
2-й: Оставайтесь, куклы, дома,
Ухожу учиться в школу,
Некогда теперь играть,
Книжки буду я читать!
3-й: В зеркало я очень долго
На себя смотрел,
Удивлялся все: когда же
Вырасти успел!
Был вчера малыш-разбойник,
А теперь я взрослый, школьник!
4-й: Почему-то мама с папой
Так разволновались,
Словно вместо меня в школу
В первый раз собрались!
Ведущий: А для 11-классников это последнее первое сентября в родной школе.
Ведущая: Сегодня не просто День знаний, сегодня День рождения нового учебного года.
Ведущий: А какой же день рождения без гостей, без подарков?
Мелодия, входят сказочные герои. (Пятачок дарит медные пятачки или медали 11-классникам, Мальвина – будильник)
Вход школы оформлен в виде парусника. На символических парусах надписи: "До свидания, лето!", "Прощайте, каникулы!", "Здравствуй, школа!", "Семь футов под килем!", "Счастливого плавания!". Около микрофонов установлен штурвал. Украшают вход в школу разноцветные воздушные шары. Звучат песни о школе. Раздаются фанфары или сигнал "Слушайте все!". К микрофонам выходят ведущие – девушка и парень.
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Девушка. Сегодня наш школьный корабль отправляется в длительное плавание, на целых девять месяцев.
Парень. И сегодня на наш школьный корабль прибыла новая команда — первоклассники. Давайте дружными аплодисментами поприветствуем их.
Девушка. И мне очень хочется сразу же сделать небольшой подарок первоклассникам, чтобы у них круглый год было прекрасное настроение
Исполняется танец.
Парень. Мы приветствуем сегодня и тех, кто последний год будет плыть по волнам школьных знаний — наших одиннадцатиклассников
Девушка. Праздничную вахту на корабле несут.
Ведущие представляют друг друга.
Парень. На нашем школьном корабле большая команда из учащихся, учителей, поваров.
Девушка. А самый главный на нашем корабле — бессменный капитан. Даем ему слово.
Выступление директора школы.
Парень. У капитана много помощников среди учителей и ребят. Со временем наши дорогие первоклассники всех узнают и со всеми познакомятся.
Девушка. А сейчас даем слово старым "морским волкам" — 11-м классам.
К микрофону выходят представители от выпускных 11-х классов.
Далее слово предоставляется родителям 11-классников. По сценарию Дня знаний 1 сентября – старшеклассники дарят подарки малышам и говорят напутствия. После музыкальной паузы все заходят на уроки.
Напомним, ранее "Сегодня" написали об истории и традициях 1 сентября.
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