Песня Джамалы вошла в десятку британских чартов

Артистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками и анонсировала клип на эту песню

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно показала своего сына, завоевывает европейскую аудиторию с большим размахом. Дело в том, что ее трек Solo вошел в ТОП-10 лучших песен британских чартов.

Артистка поделилась радостным известием с поклонниками в Instagram. По словам певицы, ее трек Solo получил немалый успех за рубежом, в частности, в Великобритании. Именно там англоязычная песня Джамалы ворвалась сразу в два престижных чарта – Upfront Club и Commercial Pop Top-30.

"Solo сразу в двух чартах Великобритании. Upfront Club-30 – 7 ступенька, Commercial Pop Top-30 – 8 ступенька!", – похвасталась Джамала.

INSTAGRAM 8 Апр 2019 в 5:28 PDT

Также певица анонсировала выход нового клипа на песню Solo. Джамала призналась, что уже в мае 2019 года меломаны смогут посмотреть эффектный ролик.

Напомним, песню Solo Джамала презентовала в феврале 2019 года. Ее написали для артистки три американских сонграйтера, среди которых – номинант на Грэмми Брайан Тодд.

Смотрите видео о том, как Джамала отметила первый день рождения своего сына:

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