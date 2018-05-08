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Песня Эда Ширана признана лучшей композицией в истории

Британский певец давно уже покорил мировые  музыкальные подмостки 

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:31
Эд Ширан. Фото: Getty
Эд Ширан. Фото: Getty

Известный британский певец Эд Ширан давно уже стал любимцем публики не только в Британии, но и во всем мире. Не так давно Ширан записал совместный клип с Эминемом, который стал настоящей бомбой в мире музыки о очень понравился фанатам. Теперь же музыкант удостоился еще одной почести.

Оказывается, британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной еще в далеких 1980-х годах.

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Всего в этот рейтинг вошло 500 песен, 20 из которых принадлежат Джорджу Майклу, а еще 18 – Элтону Джону. Также, самыми популярными певицами стали Уитни Хьюстон и Адель, а самой популярной группой — ABBA.

Напомним, певец Эд Ширан, которого недавно наградили орденом Британской империи, был признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года.

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Источник: "Сегодня"

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