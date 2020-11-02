Песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемер (видео)

Клип лидеры групп Ляпис-98 и Димна Суміш снимали в зоне отчуждения

Лидеры групп Ляпис-98 и Димна Суміш Сергей Михалок и Александр Чемер спели песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева". Клип музыканты снимали в зоне отчуждения. Оцените новое звучание старой и всеми известной песни.

Идея переосмыслить песню Скрябина "Чорнобиль форева" пришла в голову Михалку, который, кстати, недавно получил звание заслуженного артиста Украины. Помог ему в этом Чемер, которому понравилась идея того, что белорусский музыкант споет на украинском.

Вскоре новообразовавшемуся дуэту предложили принять участие в музыкальном проекте "Звуки Чорнобиля".

Клип группы Скрябин "Чернобыль форева" был выпущен в 2000 году.

К записи альбома "Звуки Чорнобиля" также присоединились Стасiк, KAZKA x RUNSTAR, KRUTЬ, ATOMIC SIMAO и Вагоновожатые.

Ранее в рамках проекта представили свои треки исландская группа GusGus, музыкант Bjarki, битбоксер Dub FX и французская группа TELEPOPMUSIK.

Мы также писали, что Сергей Михалок решил не выступать в Беларуси, пока там не сменится власть.

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