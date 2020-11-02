Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемер (видео)

Сегодня, 19:25

Клип лидеры групп Ляпис-98 и Димна Суміш снимали в зоне отчуждения

Лидеры групп Ляпис-98 и Димна Суміш Сергей Михалок и Александр Чемер спели песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева". Клип музыканты снимали в зоне отчуждения. Оцените новое звучание старой и всеми известной песни.

Идея переосмыслить песню Скрябина "Чорнобиль форева" пришла в голову Михалку, который, кстати, недавно получил звание заслуженного артиста Украины. Помог ему в этом Чемер, которому понравилась идея того, что белорусский музыкант споет на украинском.

Вскоре новообразовавшемуся дуэту предложили принять участие в музыкальном проекте "Звуки Чорнобиля".

Клип группы Скрябин "Чернобыль форева" был выпущен в 2000 году.

К записи альбома "Звуки Чорнобиля" также присоединились Стасiк, KAZKA x RUNSTAR, KRUTЬ, ATOMIC SIMAO и Вагоновожатые.

Читайте также:
Смотрите, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Ранее в рамках проекта представили свои треки исландская группа GusGus, музыкант Bjarki, битбоксер Dub FX и французская группа TELEPOPMUSIK.

Мы также писали, что Сергей Михалок решил не выступать в Беларуси, пока там не сменится власть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Остапчук запел. Слушайте песню, посвященную его жене (видео) Украина в одном натюрморте: разбираем все скрытые и явные символы в новом клипе "Бумбокс" на песню "Ангела" AC/DC представили первую за шесть лет песню из будущего альбома
Скрябин Чернобыль песня Кузьма Скрябин Сергей Михалок
Реклама

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

Вчера, 17:03Шоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

Вчера, 09:27Шоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

Вчера, 07:45Психология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряШоу-бизнес

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

31 октябряEvents

Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, SMS и пожелания

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

31 октябряFun

13 забавных мемов о Хэллоуине, которые заставят вас улыбнуться

31 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

30 октябряШоу-бизнес

Свидание в стиле "50 оттенков серого" и банджи-джампинг: как прошел второй выпуск "Холостячки"

30 октябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

30 октябряFun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Могилевская рассказала о своем необычном опыте «замужества»
Могилевская рассказала о своем необычном опыте «замужества»
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж
Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять