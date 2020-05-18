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Неожиданно: телезрители назвали лучшую песню в истории Евровидения

Эта песня привела группу к мировой славе

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:53

Конкурс "Евровидение-2020" выглядел по-другому, чем обычно, но это не помешало организаторам вместо грандиозного финала провести великолепное онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light, в котором выступили все участники из 41 страны. Во время финального онлайн-концерта телезрители BBС определили величайшую композицию в истории "Евровидения", которой стала песня Waterloo группы ABBA. Об этом сообщает BBC.

Смотрите сюжет об организации конкурса "Евровидение-2020":

Шведский квартет выиграл "Евровидение" в 1974 году в Брайтоне, Великобритания. Этот трек, который возглавил британские хит-парады и вывел группу на путь славы, был продан по всему миру в 6 миллионах копий.

Конкурс "Евровидение-2020" был отменен в марте из-за пандемии коронавируса, но организаторы придумали альтернативный формат, чтобы порадовать певцов и меломанов.

12 и 14 мая состоялось онлайн-шоу Eurovision Song Celebration-2020, в рамках которого выступила украинская группа Go_A, а 16 мая – финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light, где участники совместно исполнили песню Love Shine A Light.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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