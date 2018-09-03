Петлюра, мститель и пингвины: что посмотреть в кино на этой неделе

С 6 сентября можно посмотреть в кинотеатрах шесть новых премьер

Кадр из фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

Закончились летние каникулы и можно пойти на долгожданные осенние премьеры. Например, с 6 сентября можно посмотреть в кинотеатрах шесть новых премьер: фильм ужасов, сиквел с Дензелом Вашингтоном в главной роли, драматический боевик, украинскую биографическую драму, японский анимационный фильм и итальянскую комедию.

"Монахиня"

Это фильм ужасов, по сюжету которого, священник из Ватикана – отец Берк отправляется в Румынию расследовать самоубийство молодой монахини. У самого Берка не очень чистая репутация, поэтому в помощь к нему дают послушницу, которая вот-вот должна постричься в монахини. Путешествие в Карпаты будет для обоих очень нелегким, ведь им придется рискнуть жизнями при встрече с духом, принявший облик монашки. В итоге монастырь превратится в поле битвы между добром и злом.

"Великий уравнитель 2"

Это сиквел боевика о бывшем агенте ЦРУ Роберте Макколе, который уже возглавил американский прокат. Ему предстоит противостоять криминальным группировкам чинящим произвол. Кому как не Праведнику придется практически в одиночку бороться с несправедливостью и беззаконием. Дензел Вашингтон в очередной раз показал себя в роли разнопланового актера, которому одинаково хорошо даются характерные роли.

"Мята"

Мировая премьера боевика о женщине по имени Райли Норт, которая вершит правосудие над теми, кто виновен в смерти ее семьи. Пять лет Райли находилась в коме, она единственная, кто выжил после уличной перестрелки, а муж и дочь трагически погибли. Очнувшись, Райли намерена отомстить за смерть любимых. Следующие пять лет Райли тренирует свое тело и дух, превращаясь постепенно в машину для убийств бандитов, продажных полицейских и беспринципных адвокатов.

"Тайный дневник Симона Петлюры"

События картины разворачиваются в 1917-1921 годах прошлого века. В это время решалась судьба украинского государства. Глава Директории и Главный атаман УНР находится в эмиграции в Париже, но и там его жизнь находится под угрозой, ведь агенты Москвы сделают все, чтобы уничтожить украинского лидера. Съемки фильма, над сценарием для которого работали более 6 лет, проходили во Львове и Киеве, а для некоторых сцен выезжали во французскую столицу.

"Тайная жизнь пингвинов"

Аояма учится в четвертом классе, мальчик очень наблюдательный и все свои ощущения записывает в дневник. Однажды ему предстоит разгадать: каким образом вдруг появились пингвины в его родном городке, который находится довольно далеко от морского побережья.

По мнению парнишки странное событие связано с работницей стоматологической клиники. Девушка выкидывает банку, которая невообразимо как...превращается в пингвина.

"Из Неаполя с любовью"

У главного героя Чиро большая семья и даже соседи здесь практически родственники. Что поделать с тем, что вы единственный ребенок в большой семье…Мальчишку тяготит чрезмерная опека и ершистого парня отправляют к школьному психологу Томаззо. Чиро совсем не нравится посещать консультации психолога, ведь он уверен, что тот не в силах ничем помочь. В свою очередь Томаззо понял, что у парня назревает первая любовь. В итоге оба решают помочь друг другу, ведь психологу очень нравится мама маленького клиента – Дебора.

Напомним, с 30 августа можно было посмотреть шесть новых премьер: комедию с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях, украинскую фантастическую картину "Бобот и энергия Вселенной", анимационный фильм "В поисках Йети", биографическую драму режиссера Гаса Ван Сента, французскую комедию с Венсаном Касселем и Изабель Аджани "Афера по-французски", а также фильм ужасов "Зло".