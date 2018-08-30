Певица, продюсер, юрист: ТОП-5 лучших ролей Камерон Диас в комедиях

Голливудская красотка всегда улыбается с экрана

Камерон Диаз. Фото: Getty

Знойная блондинка Камерон Диас 30 августа отмечает свое 46-летие. В 16 лет она начала работать моделью, но попробовав себя в кино, осталась в Голливуде навсегда. Всемирную известность Камерон получила после роли в комедии "Маска" с Джимом Керри в главной роли. Было множество драматических ролей в таких фильмах, как "Банды Нью-Йорка", "Ванильное небо", "Советник".

В честь дня рождения актрисы Сегодня.Lifestyle предлагает подборку фильмов, где Камерон Диас сыграла несравненные комедийные и, в то же время, глубокие роли.

"Маска"

Камерон в фильме исполнила роль знойной джазовой певицы Тины Карлайл. Фильм вошел в десятку самых кассовых фильмов 1994 года, а Диас стала общепризнанным секс-символом. Это история о мелком банковском работнике Стэнли Ипкиссе, который находит древнюю маску и, надев ее, превращается в мультяшного героя со сверхспособностями.

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"Все без ума от Мэри"

Камерон сыграла главную роль – девушку по имени Мэри. Партнером по фильму стал Бен Стиллер. История о том, как Тэд через 13 лет после неудачного свидания со своей школьной любовью Мэри нанимает детектива, чтобы ее найти.

"Отпуск по обмену"

В романтической комедии Камерон Диас сыграла вместе с Кейт Уинслет, Джудом Лоу и Джеком Блеком. В этом фильме актриса играет Аманду – американского продюсера, которая временно обменивается жильем с британкой. Именно в тот момент, когда личная жизнь летит ко всем чертям и хочется покоя, судьба подносит подарок.

"Однажды в Вегасе"

Замечательный дуэт Камерон Диас и Эштона Катчера. Это романтическая комедия о том, как два незнакомых человека просыпаются в одной кровати и обнаруживают, что поженились прошлой ночью и выиграли джекпот.

"Другая женщина"

Камерон Диас снялась вместе с Лесли Манн, Кейт Аптон и Николаем Костер-Вальдау. Актриса сыграла успешного юриста Карли, которая встречалась с женатым мужчиной. Как оказалось, Карли была не первой и далеко не последней. Что может быть хуже для мужчины, чем союз жены и любовниц?

Напомним, в 2017 году Камерон Диас заявила о завершении актерской карьеры, чтобы больше времени посвятить своему мужу, музыканту Бенджи Мэддену.