Певица Руслана устроит арт-перформанс в Чернобыле

Амбассадор возобновляемой энергии в мире заинтриговала новым проектом "Чернобыль RE: start"

Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Украинская певица Руслана, которая недавно получила травму головы, заинтриговала новым проектом "Чернобыль RE: start". В ночь на 26 апреля, в 33-ю годовщину одной из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории – Чернобыльской трагедии, Амбассадор Возобновляемой энергии в мире – Руслана запланировала масштабный авторский арт-перформанс в зоне отчуждения "Чернобыль RE: start".

Руслана выступит в Чернобыле Постер мероприятия

Трагедия на Чернобыльской АЭС навсегда запечатлелась в памяти всего человечества. Однако важно не только помнить, но и делая выводы, двигаться вперед. Горький опыт Чернобыля имеет в первую очередь научить нас не допускать подобных глобальных ошибок в будущем. Ошибок, цена которых – десятки тысяч пострадавших (как погибших, так и пострадавших от последствий), целые поколения людей.

С целью минимизации рисков от производства энергии и объединения вокруг этой темы всех людей, которые активно творят будущее Украины и мира, Руслана как Амбассадор Возобновляемой энергии в мире начинает двухлетний проект "Sunrise of Renewable Energy". Это программа действий, имеет целью разработать Infotainment-платформу для осознанного выбора всех слоев общества в пользу энергии жизни – 100% Renewable Energy Only.

"Чернобыль: RE: start", как отправная точка проекта "Sunrise of Renewable Energy" – это художественный взгляд на трагическую страницу не только истории нашей страны, но и всего мира, память и осознание последствий которой должна стать движущей мотивацией в развитии возобновляемой энергетики. И именно этот посыл будет особо подчеркнуто в моем перформансе. Мы призываем сделать RE: start! / Renewable Energy Start", – отметила Руслана.

Символично, арт-перформанс "Чернобыль RE: start" состоится у стелы "Ангелу-трубача", где, по режиссерскому замыслу, встретится серое прошлое и светлое будущее. Кроме Русланы в акции "Чернобыль Re: start" примут участие ведущие деятели Украины в области чистой энергии, в частности, члены платформы Global 100% RE Украины.

Итогом проекта, по замыслу организаторов, станет мини-фильм и цикл видеоработ для социальных сетей и их трансляция в рамках масштабных проектов Русланы в качестве посла Возобновляемой энергии в мире.

Напомним, ранее Руслана опубликовала серию снимков, на которых она в купальнике и босиком позирует на снегу.

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