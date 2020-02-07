"Пила 9": Крис Рок и Сэмюэль Л. Джексон в новом трейлере перезагрузки кинофраншизы

Новая картина ужастиков выйдет уже весной 2020 года

Кадр из фильма "Пила 9" Фото: YouTube

Легендарная кинофраншиза "Пила" после съемок восьми частей, получит свой перезапуск. В Сети уже появился первый трейлер нового фильма. Отметим, что свой перезапуск получит и франшиза "Пункт назначения".

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Первый трейлер представили комедийный актер Крис Рок вместе со сценаристами Джошем Столбергом и Питером Голдфингером, а также режиссером Дареном Линном Бусманом. Стоит добавить, что пока по сюжету промо-ролика непонятно, будет ли новая история как-то связана с Джоном Крамером.

По сюжету, детектив Изекиль Зик Бэнкс, которого сыграет Крис Рок, живет в тени своего отца, роль которого исполнит Семюэл Л. Джексон, и ничем не выделяется на службе. Но однажды ему и его новому напарнику поручают расследовать серию жестоких убийств. После этого жизнь главного героя меняется на 180 градусов и он начинает понимать, что находится на грани со смертью.

Премьера ленты "Пила" запланирована на 14 мая 2020 года.

Напомним, также перезагрузку получит и "Матрица".

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