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Питомцы с суперсилой от DC получили свой мультфильм

Собаки, кошки и другие домашние любимцы тоже будут спасать миры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Кадр из мультсериала DC Super Pets
Кадр из мультсериала DC Super Pets

Фильмы о героях в плащах и масках набирают огромной популярности сейчас. Бюджеты таких картин заоблачные, а кассы еще больше. Многим супергероям нужны напарники, которые поддержат в спасении мира или же просто будут рядом, когда это требуется. И такие нашлись – это их питомцы. Собаки, кошки и даже коровы.

Животные тоже продолжают свою супергеройскую деятельность, пока их хозяева сражаются с плохишами. О храбрых питомцах уже есть отдельная серия комиксов от издательства DC, которая выходит с 1962 года. На страницах журналов боролись с преступностью Крипто (пес Супермена), морской конек Шторм (Аквамена), Тит (пес сына Бэтмена – Дэмиэна) и множество других. Про них выходили книги для детей, а на канале Cartoon Network была серия короткометражных мультфильмов.

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Теперь же Warner Brothers, которым принадлежат права на использование персонажей издательства DC, объявили, что супер-питомцы получат свой полнометражный мультфильм. За написание сценария взялся Джаред Штерн (сценарист анимационного фильма Лего:Бэтмен).

Напомним, недавно студия Warner Bros. уже опубликовала официальный трейлер супергеройского фильма "Аквамен", в котором сыграли Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд.

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Источник: "Сегодня"
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