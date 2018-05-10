Пол Маккартни стал самым богатым музыкантом Великобритании

Состояние Пола Маккартни вместе с женой Нэнси перевалило за 1 миллиард долларов

Пол Маккартни. Фото: Getty

Недавно популярный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году. Список возглавил американский рэпер Шон Комбс. А теперь портал NME составил рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании.

Лидером этого перечня стал сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни вместе с женой Нэнси Шевелл. Их совместное состояние – 1,1 миллиарда долларов.

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Вторую позицию занимает композитор Эндрю Ллойд Уэббер, заработавший 1 миллиард долларов. А замыкает тройку лидеров группа U2 с 772 миллионами долларов.

Также был составлен отдельный список для артистов до 30 лет. Лидировала в нем исполнительница Адель, чье состояние – 190 миллионов долларов. В ТОП-3 также вошли Эд Ширан (108 миллионов) и Гарри Стайлс (67 миллионов).

Напомним, издание Variety опубликовало список гонораров актеров за фильмы, которые выходят в последние годы или выйдут в ближайшем будущем.