Планы на день: смотрите фильмы-номинанты на премию Золота Дзиґа-2020
В этом году национальную кинопремию будут вручать в 23 номинациях
18 марта Украинская Киноакадемия объявила список номинантов на Четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа-2020", которая пройдет в онлайн-формате. В этом году ее будут вручать в 23 номинациях. В наибольшем количестве категорий представлены драма Наримана Алиева "Домой" (11), комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" (9) и мюзикл "Гуцулка Ксения" Елены Демьяненко (9).
Победители Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут названы 28 апреля. А пока предлагаем посмотреть несколько картин-номинантов на премию дома онлайн. Тем более, что сейчас, во время крантина из-за ситуации с распространением в мире коронавируса COVID-19, вопрос "что посмотреть?" как никогда актуален.
"Домой"
- Украина, 2019
Сюжет: у крымского татарина Мустафы погибает первенец. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.
"Фокстер и Макс"
- Украина, 2019
Сюжет: приключения 12-летнего школьника Макса, который случайно находит и "приручает" искусственный интеллект – новейшую разработку мощной технологии. Балончиком с краской Макс рисует граффити собаки, и она оживает. Вокруг него начинается невероятная история приключений.
"Вулкан"
- Украина, Германия, 2018
Сюжет: Лукас переживает кризис среднего возраста. Работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ. В составе мониторинговой миссии едет на границу с Крымом. После странных событий он остается в маленьком городке на юге Украины и начинает жизнь заново.
"Круты 1918"
- Украина, 2018
Сюжет: Январь 1918. Большевики подходят в Киев, Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части, включая юнкеров и студентов. Отряд из 400 курсантов вступает в бой с четырёхтысячному подразделением Красной армии.
Ранее мы писали, что Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа-2020" за вклад в развитие украинского кино.
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