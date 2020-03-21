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Смотрите на OLL.TV

Планы на день: смотрите фильмы-номинанты на премию Золота Дзиґа-2020

В этом году национальную кинопремию будут вручать в 23 номинациях

Инна Петрова
Сегодня, 12:30

18 марта Украинская Киноакадемия объявила список номинантов на Четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа-2020", которая пройдет в онлайн-формате. В этом году ее будут вручать в 23 номинациях. В наибольшем количестве категорий представлены драма Наримана Алиева "Домой" (11), комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" (9) и мюзикл "Гуцулка Ксения" Елены Демьяненко (9).

Победители Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут названы 28 апреля. А пока предлагаем посмотреть несколько картин-номинантов на премию дома онлайн. Тем более, что сейчас, во время крантина из-за ситуации с распространением в мире коронавируса COVID-19, вопрос "что посмотреть?" как никогда актуален.

Кадр из фильма "Вулкан"
Кадр из фильма "Вулкан"
Фото: Скриншот из видео

Что посмотреть на карантине: фильмы-номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа-2020"

"Домой"

Кадр из фильма "Додому"
Кадр из фильма "Додому"
Фото: YouTube

  • Украина, 2019

Сюжет: у крымского татарина Мустафы погибает первенец. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

"Фокстер и Макс"

Кадр из фильма "Фокстер и Макс"
  • Украина, 2019

Сюжет: приключения 12-летнего школьника Макса, который случайно находит и "приручает" искусственный интеллект – новейшую разработку мощной технологии. Балончиком с краской Макс рисует граффити собаки, и она оживает. Вокруг него начинается невероятная история приключений.

"Вулкан"

Кадр из фильма "Вулкан"
  • Украина, Германия, 2018

Сюжет: Лукас переживает кризис среднего возраста. Работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ. В составе мониторинговой миссии едет на границу с Крымом. После странных событий он остается в маленьком городке на юге Украины и начинает жизнь заново.

"Круты 1918"

Кадр из фильма "Круты 1918"
  • Украина, 2018

Сюжет: Январь 1918. Большевики подходят в Киев, Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части, включая юнкеров и студентов. Отряд из 400 курсантов вступает в бой с четырёхтысячному подразделением Красной армии.

Ранее мы писали, что Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа-2020" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Лучшие фильмы и сериалы на OLL.TV

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