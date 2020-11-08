"Плохие дороги" и самурай Шевченко: лучшие проекты Юрия Минзянова

Скончался известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов

7 ноября в возрасте 64 лет умер известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов. Он более 10 лет проработал в компании Star Media, а в 2016 году создал собственный продакшн Kristi films. Сегодня.Lifestyle вспоминает последние кинопроекты Минзянова.

О причине смерти Юрия Минзянова пока известно мало. Сообщается, что тело продюсера было найдено в его киевской квартире.

Юрий Минзянов родился в 1956 году в Казани, республика Татарстан. Он более десяти лет работал в известной продакшн-компании Star Media, а в 2016 году создал собственную – Kristi films.

В 2018 году Минзянов поддерживал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Среди его самых известных работ такие фильмы и сериалы, как: "Все должны умереть", "Несколько призрачных дней", "Невеста моего друга", "Улыбнись, когда плачут звезды", "Порядочная львовская госпожа", "Тарас Шевченко. Первый Самурай" и "Плохие дороги".

Фильм "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, которая также является автором сценария "Киборгов", рассказывает пять историй о войне на Донбассе.

Фото: facebook.com/yura.minzianoff

Лента получила приз как самый инновационный фильм конкурса на Международной неделе кинокритиков – параллельной программе 77-го Венецианского кинофестиваля и три награды национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Картину "Тарас Шевченко. Первый самурай" снимали в Киеве, Чигирине и Пирогово. Производством фильма занималась компания Kristi films Юрия Минзянова при поддержке Star Media, правительства Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

События фильма разворачиваются в 1844 году, когда на территорию Украины попадает самурай из Японии. Он случайно знакомится с молодым Тарасом Шевченко и решает научить его приемам традиционных японских боевых искусств.

Напомним, что хоррор украинского режиссера Максима Балтера о самоизоляции на карантине получил пять международных кинонаград.

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