По книге журналистки FOX News, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, снимут байопик

Мемуары Кортни Фрил раскрывают правду о ее работе, как журналистки, а также об инциденте с президентом США

Компания Zero Gravity Management снимет биографический фильм о бывшей ведущей Fox News Кортни Фрил, которой Дональд Трамп, еще не будучи президентом США, делал непристойное предложение. Об этом инциденте Кортни Фрил рассказала в своих мемуарах Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News, которые и легли в основу будущего байопика.

Как сообщает Variety, компания Zero Gravity приобрела права на мемуары Кортни Фрил, которая сейчас работает ведущей KTLA 5, подразделениителеканала CW. Также о радостной новости сообщила сама Кортни Фрил в своем Instagram-аккаунте.

Кортни Фрил Фото: instagram.com/courtneyfriel

В мемуарах Кортни Фрил рассказывается о ее карьерном восхождении, а также о том, как в возрасте 26 лет в 2007 году она устроилась на работу в Fox News в качестве общенационального корреспондента и сумела перебороть алкогольную и наркотическую зависимость. Также в книге упоминается и о разговорах с Дональдом Трампом, когда он назвал ее "самой горячей журналисткой" и предложил ей встретиться.

Как признавалась сама Кортни Фрил, после этого инцидента ей было сложно вещать в прямом эфире о том, что Дональд Трамп выдвигается на пост президента США. Также журналистка была раздражена тем, что он обвинял во лжи всех женщин, которые говорили о домогательствах с его стороны.

