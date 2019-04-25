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Победительница "Евровидения 2018" выступит на фестивале Atlas Weekend

Певица не раз бывала в Киеве – снимала клипы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Нетта Барзилай Фото: пресс-служба
Нетта Барзилай
Фото: пресс-служба

В этом году Украина не едет на "Евровидение" в Израиль, зато израильтянка Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения", которая сняла в Киеве свой клип, едет в столицу. Первое выступление артистки в Украине состоится на фестивале Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

Нетта Барзилай Фото: пресс-служба
Нетта Барзилай Фото: пресс-служба

Отметим, что самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и один из самых заметных опен-эйров Восточной Европы Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве. Среди уже объявленных участников фестиваля: The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Tom Odell, The Subways, Noisia, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss и многие другие.

Atlas Weekend – это событие, сочетающее музыку, активный отдых, образовательные и развлекательные программы и лучший украинский стрит-фуд. Цель фестиваля – открывать людям разных вкусов современной фестивальную культуру и стирать границы городов, стран и стереотипов.

Нетта Барзилай занимается музыкой с детства, во время службы в армии выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа. Мировую известность получила, заняв первое место на "Евровидении 2018", получив максимальное количество голосов от зрителей. 

Напомним, ранее Universal Music обвинила победительницу "Евровидения 2018" Нетту Барзилай в плагиате.

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Источник: Сегодня
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