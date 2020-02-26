"Побег из Претории": вышел трейлер фильма с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли

Картина основана на реальных событиях

В Сети появился дублированный трейлер фильма "Побег из Претории" режиссера Френсиса Аннана. Главную роль в картине сыграл Дэниел Рэдклифф. Ранее в Сети появился трейлер фильма "Беги".

Кадр из фильма "Побег из Претории" Фото: YouTube

Действие картины, основанной на реальных событиях, разворачивается в конце 1970-х годов. В центре сюжета оказывается Тим Дженкин, которого вместе с другим активистом (Даниэль Уэббер) арестовывают за участие в политических кампаниях. Однако герои не намерены задерживаться в тюрьме и готовят рискованный план побега.

Помимо Рэдклиффа и Уэббера в ленте снялись Иэн Харт, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер и Марк Леонард Винтер.

Премьера картины в Украине намечена на 26 марта 2020 года.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер комедии "История Дэвида Копперфилда" с Девом Пателем ("Миллионер из трущоб") в главной роли. Основой картины стало классическое произведение Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфилд". Фильм расскажет о жизни юного Дэвида в Лондоне XIX века.

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