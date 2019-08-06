Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

Как оказалось, в сценарии такого поворота не было

"Игра престолов" Фото: Instagram

Хоть сериал "Игра престолов" и получил 32 номинации на премию "Эмми", некоторые моменты в финале до сих пор непонятны зрителям.

Смотрите видео о том, что "Игра престолов" получит приквел:

Так, в 6-й серии 8-го сезона проекта HBO Джон Сноу убивает новую королеву Дейнерис Таргариен. После этого дракон Дрогон от ярости начинает жечь все своим огнем, включая Железный трон.

Фанаты сериала долго не могли понять, почему дракон решил уничтожить именно трон, а не самого Джона Сноу. После громких теорий сценаристы рассказали детали эпизода. По замыслу создателей, сожжение трона просто произошло случайно.

Кадр из сериала "Игра престолов" Фото: YouTube

"Дрогон хочет сжечь весь мир, но не убьет Джона. Он извергает огонь на заднюю стену, подрывая остатки огромных красных каменных блоков. Мы смотрим через плечо Джона, когда огонь движется к трону − не цели гнева Дрогона, а просто предмету, который внезапно оказался в огне", − сказано в сценарии финала сериала.

Напомним, директор канала HBO Кейси Блойс высказался по поводу петиции, созданной фанатами сериала "Игра престолов" с требованием переснять его финал. Он дал понять, что переделывать телешоу не будут.

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