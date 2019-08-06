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Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

Как оказалось, в сценарии такого поворота не было

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: Instagram

Хоть сериал "Игра престолов" и получил 32 номинации на премию "Эмми", некоторые моменты в финале до сих пор непонятны зрителям.

Смотрите видео о том, что "Игра престолов" получит приквел:

Так, в 6-й серии 8-го сезона проекта HBO Джон Сноу убивает новую королеву Дейнерис Таргариен. После этого дракон Дрогон от ярости начинает жечь все своим огнем, включая Железный трон.

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Фанаты сериала долго не могли понять, почему дракон решил уничтожить именно трон, а не самого Джона Сноу. После громких теорий сценаристы рассказали детали эпизода. По замыслу создателей, сожжение трона просто произошло случайно.

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: YouTube

"Дрогон хочет сжечь весь мир, но не убьет Джона. Он извергает огонь на заднюю стену, подрывая остатки огромных красных каменных блоков. Мы смотрим через плечо Джона, когда огонь движется к трону − не цели гнева Дрогона, а просто предмету, который внезапно оказался в огне", − сказано в сценарии финала сериала.

Напомним, директор канала HBO Кейси Блойс высказался по поводу петиции, созданной фанатами сериала "Игра престолов" с требованием переснять его финал. Он дал понять, что переделывать телешоу не будут. 

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Источник: Сегодня
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